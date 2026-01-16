Acht Kinder sind für Bushido und Anna-Maria Ferchichi noch nicht genug. Nach überstandener Ehekrise plant das Paar nun zwei weitere Babys - per Leihmutterschaft in Los Angeles. Eine eigene Schwangerschaft wäre für die 44-Jährige ein gesundheitliches Risiko.
Acht Kinder haben Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) bereits - jetzt sollen noch zwei weitere folgen. Das Paar, das gerade erst die Ehekrise für beendet erklärte, plant nun bereits wieder Nachwuchs. Weil eine neunte Schwangerschaft für Ferchichi aber ein gesundheitliches Risiko wäre, sind die beiden im Gespräch mit Leihmüttern, wie Ferchichi per Videotagebuch auf ihrer Instagram-Story verrät. Zwei Leihmütter sollen dem Paar zeitgleich zwei Babys schenken.