Acht Kinder sind für Bushido und Anna-Maria Ferchichi noch nicht genug. Nach überstandener Ehekrise plant das Paar nun zwei weitere Babys - per Leihmutterschaft in Los Angeles. Eine eigene Schwangerschaft wäre für die 44-Jährige ein gesundheitliches Risiko.

Acht Kinder haben Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) bereits - jetzt sollen noch zwei weitere folgen. Das Paar, das gerade erst die Ehekrise für beendet erklärte, plant nun bereits wieder Nachwuchs. Weil eine neunte Schwangerschaft für Ferchichi aber ein gesundheitliches Risiko wäre, sind die beiden im Gespräch mit Leihmüttern, wie Ferchichi per Videotagebuch auf ihrer Instagram-Story verrät. Zwei Leihmütter sollen dem Paar zeitgleich zwei Babys schenken.

"Wir sind ein bisschen aufgeregt, denn wir haben gleich einen Zoom-Call nach Los Angeles mit der Agentur für die Leihmutterschaft", sagt Ferchichi in die Kamera. Bushido sitzt neben ihr, er knuddelt gerade eines seiner Mädchen. "Ich bin gespannt, du auch, Honey?", fragt Anna-Maria ihren Mann. "Ich bin sehr aufgeregt", so Bushido.

Zwei Babys von zwei Leihmüttern

Die Großfamilie ist erst kürzlich von Dubai zurück nach Deutschland gezogen. Gemeinsam haben der Rapper und seine Frau sieben Kinder: davon je einmal Zwillinge und Drillinge. Den ältesten Sohn brachte Anna-Maria Ferchichi mit in die Ehe, die das Paar vor 13 Jahren schloss.

Nach überstandener Ehekrise und Paartherapie will das Paar seine Familie nun vergrößern. "Mit der Klinik in Los Angeles haben wir besprochen, dass wir gerne zwei Leihmütter mit jeweils einem Embryonen hätten." Der Grund: So hätten die beiden Neuankömmlinge gleichaltrige Gesellschaft in der Großfamilie. "Wir sehen, wie wunderbar die Drillinge es miteinander haben. Die vier Großen sind immer zusammen. Es wäre ein Abstand von fünf Jahren zwischen den Drillingen und einem weiteren Kind. So wären sie zu zweit. Wer Mehrlinge hat, weiß wovon ich rede."

Eigene Schwangerschaft wäre ein Gesundheitsrisiko

Ein Screening ihrer Embryonen hätte das Paar bereits hinter sich. "Zum Glück, null Auffälligkeiten!". Bereits seit zwei Jahren denkt das Paar über weiteren Nachwuchs via Leihmutterschaft nach, wie Ferchichi verrät. Selber sollte Ferchichi nicht mehr schwanger werden, davon hätten ihr die Ärzte abgeraten. "Wir haben mit dem Arzt geredet, es kommt aus medizinischer Sicht nicht in Frage, selbst nochmal ein Kind auszutragen. Das wissen wir schon seit zwei Jahren. Dort hatte ich eine Fehlgeburt."

Anna-Maria Ferchichi erklärt: "Mein Körper hat Wunderbares geleistet und acht Kinder auf die Welt gebracht. Ich habe Drillinge bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche ausgetragen. Die Zwillinge genauso lange. Ich hatte einen Kaiserschnitt und tendiere zu Mehrlingen."