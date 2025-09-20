Von Zungenküssen bis zum Bolo-Gate: Claudia Effenberg wird 60: Immer für einen Skandal gut

Claudia Effenberg ist durch ihre Ehen mit Thomas Strunz und Stefan Effenberg als Spielerfrau bekannt geworden. Doch auch als Model, Designerin und TV-Star kennt man sie. Am 20. September wird sie 60 Jahre alt - und darf sich nach einigen harten Jahren auf ein privates Glücksereignis freuen.
Model, Spielerfrau, Designerin, Reality-TV-Teilnehmerin: Claudia Effenberg (60) hat schon einige Lebensstationen durchgemacht - nicht nur beruflich. An der Seite ihres Mannes Stefan Effenberg (57) wurde sie zum festen Bestandteil der deutschen Promiszene und gern gesehener Gast in diversen Shows und auf Partys. Dabei sorgte die aufgeweckte Blondine auch immer wieder für einige Skandale. In den vergangenen Jahren musste sie aber auch schwere Schicksalsschläge einstecken.