Von Zungenküssen bis zum Bolo-Gate: Claudia Effenberg wird 60: Immer für einen Skandal gut

Claudia Effenberg ist durch ihre Ehen mit Thomas Strunz und Stefan Effenberg als Spielerfrau bekannt geworden. Doch auch als Model, Designerin und TV-Star kennt man sie. Am 20. September wird sie 60 Jahre alt - und darf sich nach einigen harten Jahren auf ein privates Glücksereignis freuen.

Model, Spielerfrau, Designerin, Reality-TV-Teilnehmerin: Claudia Effenberg (60) hat schon einige Lebensstationen durchgemacht - nicht nur beruflich. An der Seite ihres Mannes Stefan Effenberg (57) wurde sie zum festen Bestandteil der deutschen Promiszene und gern gesehener Gast in diversen Shows und auf Partys. Dabei sorgte die aufgeweckte Blondine auch immer wieder für einige Skandale. In den vergangenen Jahren musste sie aber auch schwere Schicksalsschläge einstecken.

Als Model startete sie durch Das Rampenlicht zog Claudia Effenberg, die gebürtig Köhler hieß, schon früh an. Als sie 17 Jahre alt war, gewann sie einen Model-Wettbewerb. Dies war der Startschuss für eine internationale Model-Karriere, für die sie ihren Beruf als Zahnarzthelferin sausen ließ. Sie zierte mehrere Titelseiten von der deutschen "Vogue" bis zur "Elle". "Ich war spindeldürr, hatte kurze, braune Haare, bekam die tollsten Jobs. Mailand, Paris, London, Australien, Tokio. Ich fand's irre, habe mich aber nie blenden lassen", blickte sie 2024 auf diese aufregende Lebensphase im "Bild"-Interview zurück. Das Jetset-Leben brachte auch viele neue Kontakte mit sich. "Wir waren regelmäßig in der Münchner Szene-Disco ,P1'. Zwischen den Reichen und Berühmten. Tina Turner, Bon Jovi, Lenny Kravitz. Sie quatschten mich an, wollten mich auf Champagner und in ihr Hotelzimmer einladen. Ich lehnte alles ab. Mir war klar: Die wollten nur mit mir in die Kiste. Darauf hatte ich keine Lust."

Schlagzeilen mit Liebes-Wirrwarr

Dennoch landeten einige berühmte Männer auf Effenbergs Liebesliste. Auch Komiker Otto Waalkes (77) zählt dazu, mit dem sie 1986 liiert war. Elf Jahre später heiratete sie Fußballprofi Thomas Strunz (57), mit dem sie eine Tochter und einen Sohn bekam. 2002 dann der Knall: Die Spielerfrau hatte sich in einen anderen Fußballer verliebt - Stefan Effenberg, den FC-Bayern-Teamkollegen und Kumpel ihres Mannes, der damals ebenfalls noch verheiratet war. Daraufhin zerbrach sowohl die Strunz- als auch die Effenberg-Ehe.

Claudia und Stefan trotzten allen Kritikern und heirateten 2004. Seitdem haben sie einige legendäre Auftritte zusammen hingelegt, heiße Zungenküsse auf dem Oktoberfest oder in Instagram-Postings inklusive. Auch zwei kurzzeitige Trennungen überstand das Paar.

Vom "Club der Ex-Frauen" zum Bolo-Gate im Dschungel

Durch ihre Ehemänner wurde Effenberg zur "Spielerfrau". Doch darauf allein wollte sie sich nicht reduzieren lassen. Sie wirkte in zahlreichen TV-Produktionen mit und entwarf ab 2015 mit ihrem Label "CE Design" Couture-Dirndl. Ihre Karriere auf dem Bildschirm startete 2007 auf RTLzwei mit der Doku-Soap "Der Club der Ex-Frauen", in der sie zusammen mit Giulia Siegel und Maja von Hohenzollern verlassenen Ehefrauen half. Ein Jahr später bekam sie mit ihrem Mann die Doku "Effenbergs Heimspiel". Es folgten weitere Formate, von "Promi Big Brother" (2014) über "Duell der Stars - Die Sat.1 Promiarena" (2017) bis hin zu "Schlag den Star" (2021).

2023 zog die nun 60-Jährige dann ins RTL-Dschungelcamp ein. Dort schaffte sie es zwar nicht bis ins Finale, aber blieb vielen Zuschauern durch das sogenannte Bolo-Gate nachhaltig im Gedächtnis. Effenberg wollte sich an Gigi Birofio und Cosimo Citiolo rächen, die lieber eine Pizza aßen als der Gruppe vier erspielte Eier zu bringen. Deshalb erfand sie nach einer Schatzsuche mit Djamila Rowe die Geschichte, man habe ihnen Spaghetti Bolognese angeboten, wenn sie sich gegen Kartoffelchips für alle entscheiden. Dieser Versuchung hätten sie beide widerstanden. Auch später klärte Effenberg diese Bolo-Lüge nicht auf, was viele Zuschauer fassungslos machte - und der Blondine womöglich die Dschungelkrone kostete.

Harte Jahre

Danach wurde es ruhiger um die sonst so quirlige Claudia Effenberg. Denn im Laufe des Jahres 2023 hatte sie mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie musste wegen eines Haarrisses in der Hüfte operiert werden und lief fünf Monate an Krücken. Da sie über einen langen Zeitraum Cortison einnahm, machten ihr zudem Wassereinlagerungen und Gewichtszunahme zu schaffen. Kurz vor Weihnachten erlitt sie dann noch eine lebensbedrohliche Lungenembolie. Zuhause brach sie bewusstlos zusammen, woraufhin ihr Mann sofort einen Rettungswagen alarmierte. Im Krankenhaus angekommen, sei eine zweifache Thrombose festgestellt worden, erzählte sie später. Deshalb musste eine Not-OP durchgeführt werden.

Bereits 2016 musste Claudia Effenberg einen Schicksalsschlag verarbeiten: Ihre ältere Schwester Sabine starb im Alter von nur 51 Jahren. "Sie hatte Darmkrebs. Es hat mir das Herz zerrissen, als ich von ihrer Krankheit erfuhr", sagte Effenberg damals der Zeitschrift "Bunte". Im Dschungelcamp sprach sie ebenfalls über diese Tragödie und enthüllte, dass sie aufgrund eines Familienstreits keinen Abschied von ihrer Schwester nehmen konnte. Das sei sehr schlimm für sie gewesen.

Dritte Hochzeit mit ihrem Stefan

Nach diesen schwierigen Jahren blickt die Jubilarin nun wieder hoffnungsvoll nach vorne. Einen Monat vor ihrem runden Geburtstag wurde bekannt, dass sie ihrem Stefan nach 23 gemeinsamen Jahren ein weiteres Jawort geben möchte. Bereits 2014 hatten die Effenbergs in den USA ihr Ehegelübde erneuert. 2025 soll eine dritte Hochzeit folgen - "in einem echten weißen Prinzessinnenkleid", wie sie "Bild" erzählte ."Der große Wunsch kam von Stefan - nach meiner Lungenembolie. Weil ich da fast gestorben wäre. Danach hat er mich gefragt, ob ich ihn noch einmal heiraten will. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Aber wenn, nur in Weiß." Das Hochzeitskleid dafür will sie selbst designen. Und auch im TV meldete sie sich 2025 zurück, mit ihrer Teilnahme bei der neuen ProSieben-Show "Most Wanted - Wer entkommt?".