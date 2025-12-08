Die Nominierungen für die Golden Globes 2026 sind da - und sorgen für Gesprächsstoff. Während manche Produktionen überraschend abräumten, gingen andere leer aus. "Wicked: Teil 2" verpasste eine wichtige Kategorie, Sydney Sweeney wurde komplett übergangen.
Die Nominierungen für die Golden Globes 2026 wurden am Montag bekannt gegeben - und wie jedes Jahr sorgen nicht nur die Nominierten für Aufsehen, sondern auch jene, die leer ausgingen. Während "One Battle After Another" mit neun Nominierungen die Filmkategorien anführt, gefolgt von "Sentimental Value" und "Blood & Sinners", müssen einige hochkarätige Produktionen und Stars einen herben Dämpfer verkraften.