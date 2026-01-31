Klagen, zwölf Jahre Verspätung, Kostenexplosion – die Hermann-Hesse-Bahn hat für viele negative Schlagzeilen gesorgt. Doch es gibt auch Positives, meint unsere Autorin Ulrike Otto.
Es werden fröhliche, harmonische Bilder sein, die diesen Samstag, 31. Januar, in Calw geknipst werden. Der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird gemeinsam mit dem Calwer Landrat Helmut Riegger (CDU), der dieses Projekt maßgeblich vorangetrieben hat, freudestrahlend an der Jungfernfahrt der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Calw und Weil der Stadt (Kreis Böblingen) teilnehmen.