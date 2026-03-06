Klingt nach Augenringen, steht aber für Frische: Das "Sleepy Girl"-Make-up schlägt derzeit auf Social Media Wellen und kämpft mit sanftem Glow und rosiger Farbe gegen müde Gesichter.
Modelabels geben bei Fashion Weeks nicht nur die aktuellen Style-Trends vor, sondern liefern auch Beauty-Inspiration. So begeistert das Netz derzeit der "Sleepy Girl"-Look, den Sandy Liang auf dem Laufsteg präsentierte. Der Name kann zunächst verwirren: Geht es hier um dunkle Schatten unter den Augen? Tatsächlich nicht. Ziel ist ein frisches, waches Strahlen, das mit so wenig Make-up wie möglich erzielt wird.