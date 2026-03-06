Klingt nach Augenringen, steht aber für Frische: Das "Sleepy Girl"-Make-up schlägt derzeit auf Social Media Wellen und kämpft mit sanftem Glow und rosiger Farbe gegen müde Gesichter.

Modelabels geben bei Fashion Weeks nicht nur die aktuellen Style-Trends vor, sondern liefern auch Beauty-Inspiration. So begeistert das Netz derzeit der "Sleepy Girl"-Look, den Sandy Liang auf dem Laufsteg präsentierte. Der Name kann zunächst verwirren: Geht es hier um dunkle Schatten unter den Augen? Tatsächlich nicht. Ziel ist ein frisches, waches Strahlen, das mit so wenig Make-up wie möglich erzielt wird.

In wenigen Schritten zum rosig-frischen Teint Der Trend orientiert sich stark am "No-Make-up-Make-up"-Look, ist jedoch noch simpler und softer gehalten. Skincare macht hier bereits einiges aus. Eine feuchtigkeitsspendende Creme sowie ein Glow-Serum oder Toner bringt die Haut zum Strahlen. Auf Foundation darf ganz verzichtet werden. Einzelne Unreinheiten werden mit einem leichten Concealer abgedeckt.

Auf den Augen reicht ebenfalls das Minimum. Eine hautfarbene Basis deckt kleine Adern ab, ein zarter Rosaton setzt sanfte Akzente. Ein Dew-Stick verleiht den Lidern, dem Nasenrücken, dem Brauenbogen und den Wangenknochen Glanz. Auf den Wangen selbst wird Blush aufgetragen - und davon nicht zu wenig. Schließlich macht den Look das rosige, aufgeweckte Aussehen aus. Bei der Farbwahl ist Vorsicht geboten: Ein zu heller, kühler oder dunkler Rosaton wirkt schnell unnatürlich.

Das gleiche gilt für die Lippen. Am besten eignet sich ein transparenter Gloss oder ein leichtes Öl, das die eigene Lippenfarbe unterstreicht. Als letzten Schritt werden die Augenbrauen in Form gekämmt. Ein transparentes Gel hält sie an Ort und Stelle. Allzu perfekt gezupft oder getrimmt müssen die Härchen nicht sein. Natürlichkeit hat auch hier Vorrang.