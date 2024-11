Von wegen Sommerhaus-Fluch: Wie Vanessa und Aleks: Diese Sommerhaus-Stars haben sich verlobt

Aleks Petrovic (33) und Vanessa Nwattu (24) haben sich verlobt. Der Realitystar machte seiner Freundin, mit der er 2023 bei der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" teilgenommen hatte, nach zwei Jahren Beziehung einen Heiratsantrag. Das verriet der 33-Jährige gerade via Instagram. Während ihrer Zeit im "Sommerhaus" sorgte Aleks Verhalten gegenüber seiner Partnerin bei Mitbewohnern und Zuschauern jedoch immer wieder für Kritik. Nach der Aufzeichnung absolvierten die TV-Darsteller, die sich bei "Temptation Island" kennengelernt hatten, eine Paartherapie. Die scheint ihre Beziehung gefestigt zu haben.

Eine schöne Entwicklung für Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu - und eine mit Signalwirkung. Denn damit trotzen sie dem berüchtigten "Sommerhaus"-Fluch. Etliche Paare, die sich für RTL dem "Kampf der Promipaare" stellten, trennten sich mehr oder weniger kurz nach ihrer Teilnahme an der Sendung.

Lesen Sie auch

Doch Vanessa und Aleks sind nicht das einzige Paar, deren Beziehung durch die Herausforderung im "Sommerhaus der Stars" nicht zerbrochen ist, sondern im Gegenteil gestärkt wurde. Auch diese Promipaare wagten nach der Show den nächsten Schritt.

Diese Kandidaten der 2023er-Staffel wuchsen ebenfalls zusammen

Die achte Staffel aus dem Jahr 2023 brachte nicht nur Aleks und Vanessa Glück. Serkan Yavuz (31) und Samira Klampfl (30) gewannen letztes Jahr als Nachrücker "Das Sommerhaus der Stars". Nach der Aufzeichnung im Frühsommer 2023 verlobte sich das Reality-TV-Pärchen und heiratete kurz darauf. Zur Zeit der Ausstrahlung im Herbst waren sie also schon Mann und Frau. Ihr erstes Kind hatten sie schon 2022 bekommen, 2024 kam Tochter Nummer zwei zur Welt.

Justine Dippl (35) und Arben Zekic (29) machten 2023 den zweiten Platz hinter Serkan und Samira. Auch sie waren bereits Eltern einer Tochter, als sie im Sommerhaus eincheckten. In der Wiedersehensshow verkündeten Arben und Justine, dass sie geheiratet haben und das nächste Kind erwarten. Ihr Sohn wurde im Juni 2024 geboren.

Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) heirateten nach ihrem "Sommerhaus"-Aufenthalt 2023 zwar nicht, bekamen aber im März 2024 einen gemeinsamen Sohn. Hanna Sökeland (30) und Jessica Huber (28) schworen sich, dass sie heiraten werden, falls ihre Beziehung die Show überstehen sollte. Das "Princess Charming"-Paar ist zwar noch zusammen, von einer Hochzeit ist aber noch nichts bekannt.

Theresia Fischer und Stefan Kleiser denken an Hochzeit

Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57) wirkten in der gerade zu Ende gehenden neunten Staffel mit. In einem Interview mit "Bunte" verriet Theresia nun, dass sie ihren Stefan heiraten will. Der zeigte sich zurückhaltend hinsichtlich eines Termins. "In naher ferner Zukunft kann das gut passieren", sagte er zu "Bunte". Theresia Fischer hatte 2019 im Finale von "Germany's next Top-Model" vor der Kamera ihren damaligen Partner geheiratet. Ein Schritt, den sie mittlerweile bereut. Gerade verbrannte sie ihr Hochzeitskleid - ebenfalls öffentlichkeitswirksam in einer TV-Show, in "My Style Rocks" bei Sport1.

Einen Antrag vor der Kamera gab es im "Sommer der Stars" auch schon. Menowin Fröhlich (37) fiel 2019 kurz vor seinem freiwilligen Auszug vor Freundin Senay auf die Knie. Die Ehe hält bis heute.

Verlobung für den Wendler und den Checker vom Neckar

Cosimo Citiolo (42) und Nathalie Gaus (33) sind noch nicht ganz so weit. Die "Sommerhaus"-Bewohner von 2022 sind seit November 2023 immerhin verlobt. Der "Checker vom Neckar" ging zum dritten Mal auf die Knie, nach zwei Liebeserklärungen wurde es ein Heiratsantrag.

Und dann gibt es ja noch den Wendler. 2019 war Michael Wendler (52) mit seiner damals 18-jährigen Partnerin Laura Müller im "Sommerhaus der Stars". Ein Jahr später heiratete der Schlagersänger seine junge Freundin - bevor er in die USA zog und in Verschwörungstheorien abdriftete. Die mittlerweile 24-Jährige erwartet aktuell das zweite gemeinsame Kind.