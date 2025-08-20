Von wegen seit einigen Monaten: Wolke Hegenbarth verrät: So lange ist sie wirklich schon verheiratet

Monatelang hieß es, Wolke Hegenbarth und Oliver Vaid hätten erst vor Kurzem geheiratet. Doch die Schauspielerin räumt jetzt mit den Spekulationen auf: Die standesamtliche Trauung liegt bereits Jahre zurück - und fand während ihrer Schwangerschaft statt.
Wolke Hegenbarth (45) und Oliver Vaid (39) sollen "vor einigen Monaten" standesamtlich geheiratet haben. Ein hartnäckiges Gerücht, das die Schauspielerin und ihr Partner nun endgültig aus der Welt schaffen. Im Interview mit dem Magazin "Gala" verraten sie die überraschende Wahrheit: Die Hochzeit fand bereits vor sechs Jahren im August 2019 in Berlin statt.