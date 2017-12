Von wegen Schnee und Kälte Ein sonniges Weihnachten in Stuttgart

Von red 25. Dezember 2017 - 14:55 Uhr

Wer in Stuttgart von einer weißen Weihnacht geträumt hat, wurde in diesem Jahr bitter enttäuscht. Statt Schnee und Kälte zeigte die Kesselstadt am ersten Weihnachtstag ihr sonniges Gesicht.





Stuttgart - Weihnachten im Schnee – darauf haben wohl viele Menschen in Stuttgart gehofft. Doch in diesem Jahr bereitete das Wetter uns zum Fest der Liebe alles andere als ein weißes Wintermärchen.

Ganz im Gegenteil: Zum ersten Weihnachtsfeiertag hat die Sonne über Stuttgart gelacht. Auf eine schöne Schneeballschlacht mussten die Kinder also verzichten. Stattdessen lud das herrlich sonnige Wetter zu einem freundlichen Spaziergang ein.

Die Höchsttemperaturen lagen bei längerem Sonnenschein im Stuttgarter Raum zwischen 7 und 9 Grad. Auf der Alb wurden 5 bis 7 Grad erreicht.

