Was Mieter auf ihrem Balkon alles dürfen und was nicht

Mein Balkon, meine Regeln? Lichterketten, Sichtschutz oder doch die große Fahne: Was Mieter auf dem Balkon wirklich dürfen. Und wo Vermieter mitreden dürfen.
Mietwohnungen mit Balkon sind begehrt, denn wer unmittelbar an seinen vier Wänden eine Fläche im Freien hat, kann sie bei gutem Wetter etwa zum Entspannen, zum Essen, zum Arbeiten oder zum Plaudern nutzen. Dafür richten sich Mieter ihren Balkon entsprechend nach eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen ein. Das kann aber zu Unsicherheiten führen. Möbel und Pflanzen aufzustellen, ist zumeist kein Problem. Was aber ist mit anderen Dingen? 6 Fakten, die Sie kennen sollten.