Von Warner Bros.: Mit Bradley Cooper? Sean Penn plant Film über Kapitolsturm

Bradley Cooper übernimmt wohl die Hauptrolle in Sean Penns neuem Film über die Kapitol-Erstürmung am 6. Januar 2021. Penn führt die Regie und schreibt das Drehbuch. Der Film basiert auf den Erlebnissen eines echten Polizisten.

Bradley Cooper (51) übernimmt offenbar die Hauptrolle in einem neuen Filmprojekt von Sean Penn (65), das sich mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 befasst. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, führt Penn die Regie und verfasst zudem das Drehbuch. Die Dreharbeiten sind dem Bericht zufolge für Mitte 2027 geplant. Aktuell befinde man sich in Gesprächen, unterschrieben ist wohl noch nichts.

Inhaltlich orientiert sich der Film an den Erlebnissen eines echten Polizeibeamten, der während der Ausschreitungen im Einsatz war. Die Produktion erfolgt mit Zustimmung des Betroffenen, dessen Identität bislang jedoch noch nicht öffentlich gemacht wurde.

Kein Fan von Donald Trump

Penn, bekannt für seine politischen Aussagen, hatte zuvor an einer öffentlichen Anhörung des Sonderausschusses im US-Repräsentantenhaus teilgenommen, der die Ereignisse rund um den tödlichen Aufstand von 2021 untersuchte. Dort erklärte er, er sei als "ganz normaler Bürger" erschienen, um zu verfolgen, ob der Gerechtigkeit Genüge getan werde. Während der Sitzung nahm er neben mehreren Polizeibeamten Platz, die das Kapitol verteidigt hatten.

Der Oscarpreisträger gilt zudem als Kritiker des US-Präsidenten Donald Trump (80). In einem Beitrag für das "Time"-Magazin griff er Trump scharf an und bezeichnete ihn als "Feind der Menschheit" sowie als "Staatsfeind". Hintergrund waren Trumps Äußerungen über Länder wie Haiti, die er als "Shithole Countries" bezeichnet hatte.

Clip ging viral

Die Zusammenarbeit von Cooper und Penn ist mehr als nur eine neue Partnerschaft - sie schließt einen jahrzehntelangen Kreis. Schon in Paul Thomas Andersons "Licorice Pizza" aus dem Jahr 2021 waren beide in Nebenrollen vertreten, hatten aber keine gemeinsamen Szenen.

Doch ihre Verbindung reicht noch weiter zurück: In einer 1999 erschienenen Folge von "Inside the Actors Studio" war der damals erst 24-jährige Cooper, noch Schauspielstudent im zweiten Jahr, im Publikum und stellte Sean Penn eine Frage über die Schauspielerei. Die Szene ging später im Internet viral.

Sean Penn hat bei den diesjährigen Academy Awards seinen dritten Oscar gewonnen. Er wurde für seine Performance in dem Film "One Battle After Another" in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet.