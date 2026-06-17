Von Warner Bros.: Mit Bradley Cooper? Sean Penn plant Film über Kapitolsturm

Bradley Cooper übernimmt wohl die Hauptrolle in Sean Penns neuem Film über die Kapitol-Erstürmung am 6. Januar 2021. Penn führt die Regie und schreibt das Drehbuch. Der Film basiert auf den Erlebnissen eines echten Polizisten.
Bradley Cooper (51) übernimmt offenbar die Hauptrolle in einem neuen Filmprojekt von Sean Penn (65), das sich mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 befasst. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, führt Penn die Regie und verfasst zudem das Drehbuch. Die Dreharbeiten sind dem Bericht zufolge für Mitte 2027 geplant. Aktuell befinde man sich in Gesprächen, unterschrieben ist wohl noch nichts.