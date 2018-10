Von VfB bis Fernsehturm Stuttgart-Tattoos voller Schwabenliebe

Von Mara Bartle 27. Oktober 2018 - 06:00 Uhr

Der Fernsehturm, s’Äffle und Pferdle und der VfB: Leser haben uns ihre Tattoos mit Schwaben- und Stuttgart-Bezug geschickt. Wir haben die besten Bilder in einer Galerie zusammengestellt.





Stuttgart - Während des Sommers sind in diesem Jahr häufiger als früher Tinten-Kunstwerke zu sehen gewesen, die einen klaren Bezug zu Stuttgart, Schwaben und das Ländle haben. Häufig sind Tattoos wie der Fernsehturm oder das VfB-Wappen dabei. Die Schwaben tragen ihre Verbundenheit zur Region also sogar auf dem Körper und zeigen ihre Liebe fürs Ländle in den buntesten Farben und mit den unterschiedlichsten Motiven.

Wir haben Leserinnen und Leser auf Facebook dazu aufgerufen, uns ihre Schwaben-Tattoos zu schicken. Innerhalb kürzester Zeit tummelten sich bereits zahlreiche Kommentare auf unserer Seite und die ersten Bilder flatterten herein. Doch auch wenn die meisten Herzblut-Schwaben Dutzende Likes für ihren Körperschmuck bekamen, sorgte vor allem die Größe mancher Tattoos für Verblüffung. Ein überdimensionaler Fernsehturm auf dem Rücken oder die Stuttgarter Skyline einmal um die Wade herum – für besonders passionierte Stuttgarter kennt die Liebe zur Mutterstadt offenbar keine Grenzen.

Leider hat es nicht jedes Bild in unsere Galerie geschafft, da vor allem drei Motive besonders häufig unter die schwäbische Haut gegangen sind: Der Stuttgarter Fernsehturm (ein Klassiker), der 0711-Schriftzug und natürlich alles rundum die Stuttgarter Fußball-Clubs.

Die genialsten, skurrilsten und beeindruckendsten Schwaben-Tattoos sehen Sie unserer Bildergalerie.