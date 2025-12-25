Von Trump unterstützter Kandidat: Asfura gewinnt Präsidentenwahl in Honduras

Die Auszählung zog sich über Wochen hin, viele Wahlakten mussten überprüft werden. Jetzt steht der Sieger fest: Es ist der Wunschkandidat von US-Präsident Trump.
Über drei Wochen nach der Präsidentenwahl in Honduras steht der Sieger fest: Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat Nasry „Tito“ Asfura hat die Abstimmung gewonnen. Der Bewerber der rechten Nationalpartei kam auf 40,27 Prozent, wie das Wahlamt mitteilte. Sein stärkster Rivale Salvador Nasralla von der Liberalen Partei erhielt demnach 39,54 Prozent. Rixi Moncada von der linken Regierungspartei Libre landete abgeschlagen auf dem dritten Platz.