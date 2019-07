17 Toni Mang nahm an 142 Großen Preisen teil und feierte 42 Siege – eine Marke, an die kein anderer deutscher Straßenfahrer heranreicht. 1983 wechselte Mang in die Königsklasse 500 ccm. Jedoch erlitt er vor Saisonbeginn eine schwere Verletzung bei einem Skiunfall und konnte erst im August fahren; mehr als ein zehnter Platz sprang nicht heraus. 1984 kehrte Mang in die Viertelliter-Klasse zurück. Mang unterstützte nach seiner aktiven Karriere Marcel Schrötter in dessen jungen Jahren. Der Werkzeugmacher besitzt eine eigene Werkstatt mit verschiedenen Maschinen zur Metallverarbeitung, in der er Auftragsarbeiten aus den Bereichen Pneumatik, Vakuum-Technik und Hydraulik ausführt. Foto: dpa

An diesem Wochenende gastiert die Weltelite der Motorrad-Fahrer zum Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring. Deshalb stellen wir die deutschen Zweirad-Stars von gestern und heute in unserer Bildergalerie vor.

Stuttgart - Die Karawane rollt wieder: Rund 200 000 Zweirad-Anhänger werden erwartet, wenn die Motorrad-WM am Wochenende auf dem Sachsenring Station macht – in Hohenstein-Ernstthal sind fünf Lokalmatadore am Start. Allerdings musste Philipp Öttl seine Teilnahme kurzfristig absagen, weil er nach einem Sturz in Barcelona vor drei Wochen noch nicht fit ist. In der Moto-GP gibt es zwar auch in diesem Jahr keinen deutschen Stammfahrer, Stefan Bradl ist dennoch dabei. Er bekam vor wenigen Tage Bescheid, dass er im Honda-Werksteam die Maschine von Ex-Weltmeister Jorge Lorenzo übernehmen darf. Der Spanier hatte sich beim Grand Prix in Assen verletzt und fällt aus. „Der Sachsenring ist immer etwas Besonderes. Mit den Zuschauern, der Stimmung, der Atmosphäre ist das etwas Einzigartiges“, sagte Bradl, neben dem Marcel Schrötter, Jonas Folger, Lukas Tulovic und Dirk Geiger in die Rennen der verschiedenen Klassen gehen. Doch allesamt dürften sie ohne Siegchance sein – dabei hatte Deutschland doch einmal Motorrad-Piloten, die nicht nur um Grand-Prix-Erfolge mitkämpften, sonder auch im Kampf um die WM-Krone mitmischten. In unserer Bildergalerie zeigen wir die größten deutschen Motorrad-Stars sowie die deutschen Starter beim Heimspiel auf dem Sachsenring.