In "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" wechselt Jeremy Allen White von "The Bear" zu "The Boss". Dass er Drama jedweder Gangart beherrscht, bewies der Star schon auf vielfache Weise.
Optisch gleichen sich Bruce Springsteen (76) und Jeremy Allen White (34) nur bedingt. Bei beiden ist merklich viel Arbeit in den Muskelaufbau geflossen, das mag stimmen. Ihre Gesichtszüge hingegen weisen wenig Gemeinsamkeiten auf. Dennoch ist White die Optimalbesetzung für "The Boss" im Biopic "Springsteen: Deliver Me From Nowhere", das ab dem 23. Oktober in den deutschen Kinos startet - und das liegt an den Rollen, die er zuvor und ausgesprochen überzeugend verkörpert hat.