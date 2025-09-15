Von Tel Aviv nach Bukarest: Massenschlägerei während Flug – religiöse Motive?
Der Flug startete in Tel Aviv. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/Ohad Zwigenberg

Israelische Passagiere prügeln sich während eines Flugs nach Rumänien. Anschließend gibt es Bußgelder. Medien berichten über mutmaßlich religiöse Motive des Konflikts.

Während eines nächtlichen Flugs von Tel Aviv nach Bukarest ist es vermutlich aus religiösen Gründen zu einer Massenschlägerei gekommen. Das berichteten rumänische Medien. Nach der Landung in Bukarest verhängten die Behörden gegen sieben mutmaßlich Beteiligte Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten in Höhe von jeweils 4000 Lei (rund 790 Euro), wie Rumäniens Grenzpolizei erklärte. Die Betreffenden seien auf freiem Fuß, sollen aber noch von der Staatsanwaltschaft vernommen werden, hieß es.

 

Die Polizei äußerte sich nicht zu den Motiven der Schlägerei. Sie sei von der Crew des Flugs wegen eines „spontanen Konflikts zwischen israelischen Staatsbürgern“ alarmiert worden. Die rumänische Zeitung „Libertatea“ und der TV-Sender „Antena 3“ berichteten unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass einige der Passagiere während des Flugs begonnen hätten zu beten, womit sie andere Fluggäste irritiert hätten. Daraufhin sei die Schlägerei ausgebrochen. An Bord seien 25 bis 30 Passagiere gewesen.

 