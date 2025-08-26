Von Taylor Swift bis Channing Tatum: Neues Traumpaar Harry Styles und Zoë Kravitz? Das sind ihre Ex-Partner

Sie sind das angebliche neue Promi-Traumpaar: Harry Styles und Zoë Kravitz wurden mehrfach miteinander gesehen. Beide haben bewegte Dating-Vergangenheiten: Das sind die Verflossenen der Stars.

Wenn sich die Gerüchte bestätigen, wären sie das neue Traumpaar der Promiwelt: Harry Styles (31) und Zoë Kravitz (36). Der Brite und die US-Amerikanerin wurden zuletzt Arm in Arm in Rom gefilmt. Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" knutschten sie vorher schon in einem Restaurant in London. Die beiden Stars haben einiges gemeinsam. Sie sind sowohl als Sänger als auch als Schauspieler aktiv. Und beide haben schon einige andere Promis gedatet.

Der junge Harry Styles und der "X Factor" Ein Jahr, nachdem Styles 2010 im Rahmen von "X Factor" seine Boyband One Direction gegründet hatte, ging er seine erste Beziehung mit einer prominenten Frau ein. Er datete 2011 Caroline Flack (1979-2020), die zu der Zeit "The Xtra-Factor" moderierte, eine Begleitsendung zu der Castingshow.

"Haylor" und Scherzinger

Nach einer kurzen Liebelei mit der britischen Schauspielerin Emily Atack (35) kam Harry Styles 2012 mit Taylor Swift (35) zusammen. Die US-Sängerin war damals schon eine Größe in der Country-Szene, ihr Durchbruch als globale Pop-Ikone stand kurz bevor. Im Januar 2013 trennte sich das "Haylor" genannte Paar nach wenigen Monaten offizieller Beziehung. Taylor Swift ist übrigens eine enge Freundin von Zoë Kravitz...

Nach Taylor Swift kehrte Harry Styles Gerüchten zufolge zu "X Factor" zurück, zumindest was die Liebe angeht. Er datete angeblich Nicole Scherzinger (47), die Gastjurorin der Show war. 2013 hatten sie laut "The Sun" eine kurze Liaison.

Zwischen 2013 und 2016 wurde der Sänger dann immer wieder mit Kendall Jenner (29) gesehen. Eine ernsthafte Beziehung haben die beiden jedoch nie bestätigt. Jenners Schwester Khloé Kardashian sprach immerhin davon, dass sie sich "daten" würden.

Harry Styles in der Model-Phase

Mit Kendall Jenner begann eine Phase, in der Harry Styles mit einigen Models in Verbindung gebracht wurde. Sara Sampaio (34) und Georgia Fowler (33) sollen Zeit mit ihm verbracht haben. 2017 kam er dann mit der Food-Bloggerin Tess Ward zusammen. Mit Model Camille Rowe (35) war er danach zwischen 2017 und 2018 ein gutes Jahr liiert.

Ernst war es ihm offenbar auch mit Olivia Wilde (41). Er lernte die Schauspielerin und Filmemacherin beim Dreh zu ihrer Regiearbeit "Don't Worry Darling" kennen. Das Paar wurde im Januar 2021 händchenhaltend fotografiert, im November 2022 folgte die Trennung. Vier Monate später soll Styles mit Model Emily Ratajkowski (34) in Tokio gesichtet worden sein.

Länger hielt dann wieder Harry Styles' Beziehung mit Schauspielerin Taylor Russell (31, "Bones and All"). Nachdem sie erstmals im August 2023 gesehen wurden, soll im Mai 2024 Schluss gewesen sein. Bevor Harry Styles mit Zoë Kravitz in Verbindung gebracht wurde, küsste er im Juni 2025 angeblich eine unbekannte Frau beim Glastonbury Festival. Sie entpuppte sich später als Musikproduzentin Ella Kenny.

Zoë Kravitz: Ben Foster und Gerüchte um Ezra Miller

Als Tochter von Musiker Lenny Kravitz (61) und Schauspielerin Lisa Bonet (57) stand Zoë Kravitz immer schon im Fokus des öffentlichen Interesses. Ihr erster dokumentierter prominenter Partner war Schauspieler Ben Foster (44). Mit dem "Hell or High Water"-Darsteller war sie von 2007 bis 2009 liiert.

Nach der Trennung von Foster wurde Zoë Kravitz mit Ezra Miller (32) in Verbindung gebracht. Sie lernte den späteren "The Flash"-Darsteller 2010 beim Dreh ihres gemeinsamen Films "Beware the Gonzo" kennen. Seitdem seien sie beste Freunde, sagte Kravitz einmal. Eine romantische Beziehung haben sie nie bestätigt.

Flirt mit Drake?

Ernst wurde es dann mit Penn Badgley (38). Mit dem "Gossip Girl"-Star war Kravitz zwischen 2011 und 2013 liiert. Nach der Trennung von Badgley wurde Kravitz mit Rapper Drake (38) gesehen. Zwischen 2015 und 2016 zeigte sich Zoë Kravitz auf mehreren roten Teppichen mit dem Musiker Twin Shadow (42). 2016 wurde es für die Schauspielerin dann ernst. Sie kam mit ihrem Kollegen Karl Glusman (37) zusammen. 2019 gingen sie den Bund der Ehe ein.

Im Dezember 2020 reichte Zoë Kravitz die Scheidung ein, die im August 2021 wirksam wurde. "Es geht wirklich weniger um ihn als vielmehr darum, dass ich lerne, mir selbst Fragen zu stellen, wer ich bin, und dass das in Ordnung ist", sagte sie später gegenüber "Elle".

2021 lernte Zoë Kravitz bei der Arbeit an ihrem Regiedebüt "Blink Twice" Channing Tatum (45) kennen. Im Herbst 2023 zeigte sie sich mit einem Verlobungsring. Ein gutes Jahr später trennten sie sich, angeblich im Guten.