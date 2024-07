Von Superstar zu Superstars: Überraschung im US-TV: Beyoncé drückt US-Team bei Olympia die Daumen

Ein musikalischer Superstar würdigt die sportlichen Superstars seines Landes: Sängerin Beyoncé (42) hat zum Start der Olympischen Spiele die US-Athleten gewürdigt. Sie leistete am Freitag (26. Juli) ihren Beitrag zur TV-Berichterstattung über die Olympia-Eröffnungsfeier in Paris mit einem besonderen Clip.

In dem Video, das auch auf dem YouTube-Kanal von "NBC Sports" zu sehen ist, posiert die Sängerin in einem weißen Body mit der Aufschrift USA und einer funkelnden US-Flagge. Dazu trägt sie Cowboystiefel und -Hut und einen weiten Mantel mit den olympischen Ringen auf dem Rücken. Dazu läuft im Hintergrund ihr Song "Ya Ya" aus ihrem Album "Cowboy Carter". "Schaut euch Amerika an, Leute", erklärt die Sängerin unter anderem in dem Clip. "Diese Hoffnungen und Träume, diese Superstars, die uns repräsentieren." Dazu tanzen, schnipsen und klatschen verschiedene Athleten von "Team USA" in Cameo-Auftritten, darunter das Frauen-Turnteam mit Simone Biles (27).

Lesen Sie auch

Beyoncé glaubt an "Team USA"

Zudem stellt Beyoncé verschiedene Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer mit Ausschnitten aus ihren sportlichen Wettkämpfen heraus und macht auf ihre Leistungen aufmerksam. "Dieser Stolz und diese Freude, das ist es, was mich an diesem Team begeistert", erklärt sie dazu. "Und das ist es, was mich an dieses Team glauben lässt. Und deshalb kann ich es kaum erwarten, zu sehen, was sie in den nächsten 16 Tagen zustande bringen. Amerika, Applaus für das Team USA, das Beste, was wir sind." Am Ende fügt sie an: "Was für ein Anblick. Was für ein Team, an das man glauben kann. Was für eine Nacht zum Feiern."

In den sozialen Medien wurde Beyoncés Auftritt, der das Hashtag #Beylympics verpasst bekam, begeistert aufgenommen. Unter einem Post, in dem die Sängerin stolz ihren patriotischen Look präsentiert, wurde unter anderem kommentiert: "Beyoncé for President!", "Wir haben mit dir bereits gewonnen" oder "Queen Of The United States".