Von süß bis herzhaft: Drei Rezepte mit dem Geschmackswunder Matcha

Matcha ist längst kein Geheimtipp mehr. Seit einigen Jahren begegnet einem das grüne Pulver überall: als cremiger Latte, in Desserts, Smoothies oder sogar im Eis. Doch Matcha kann mehr als nur Getränke und Süßspeisen veredeln. Mit seinem feinherb-grasigen Aroma und der natürlichen grünen Farbe eignet sich Matcha auch hervorragend zum Kochen und Backen. Das Buch "Alles Matcha" (ZS Verlag) liefert 50 kreative Rezepte, die das grüne Multitalent neu interpretieren. Drei davon gibt es hier.

Smoothie-Bowl mit Ananas

Zutaten: 200 g Ananas-Fruchtfleisch, 1 reife Banane, 100 g junger Spinat, 2 Stangen Staudensellerie, 1 Medjooldattel, 180 ml ungesüßte Mandelmilch, 1-2 TL Zitronensaft, 2 TL Leinsamen, 2 TL Matchapulver, 2 TL Kokosflocken

Lesen Sie auch

Zubereitung: Das Fruchtfleisch der Ananas in Stücke schneiden, einige schöne Stücke zum Garnieren beiseitelegen. Die Banane schälen und in grobe Stücke schneiden. Spinat verlesen, waschen und trocken schleudern. Den Sellerie putzen, waschen und in grobe Stücke schneiden. Dattel entsteinen und grob würfeln.

Alle vorbereiteten Zutaten mit Mandelmilch, Zitronensaft, Leinsamen und Matchapulver in einen leistungsstarken Mixer geben und cremig pürieren. Die Kokosflocken in einer Pfanne ohne Fett rösten.

Den Smoothie auf zwei Schalen verteilen. Mit den beiseitegelegten Ananasstücken und nach Belieben mit angerösteten Kokosflocken und Leinsamen garnieren. Gleich servieren.

Avocado-Pommes mit Frischkäse-Dip

Zutaten: 1 große Avocado (nicht zu weich), 2-3 TL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 2 EL Mehl, 1 EI (Größe M), 50 g Panko (japanische Weißbrotflocken, ersatzweise Paniermehl), 500 ml Öl zum Frittieren, 75 g Magerquark, 75 g Doppelrahm-Frischkäse, 1 TL Matchapulver, 1 EL Milch

Zubereitung: Die Avocado halbieren und den Stein entfernen. Das Fruchtfleisch vorsichtig schälen und der Länge nach in 3 bis 4 mm dicke Spalten schneiden. Gleich mit 1 bis 2 TL Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen.

Mehl, Ei und Panko jeweils einzeln in einen tiefen Teller geben.. Das Ei verquirlen, salzen und pfeffern. Die Avocadospalten zuerst im Mehl wenden und etwas abklopfen. Anschließend im Ei, dann im Panko wenden. Das Öl in einem breiten Topf erhitzen. Es ist heiß genug, wenn sich an einem hineingehaltenen Holzlöffelstiel Blasen bilden. Dann die Avocadospalten portionsweise hineingeben und in etwa 3 Minuten goldbraun ausbacken, dabei einmal wenden. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Inzwischen für den Dip den Quark mit Frischkäse und 1 TL Zitronensaft glatt rühren. Das Matchapulver durch ein feines Sieb in ein Schälchen sieben. Milch dazugeben, glatt rühren und unter die Frischkäse-Mischung rühren. Den Dip mit Salz und Pfeffer abschmecken und zu den Avocado-Pommes servieren.

Pfannen-Schokotorte

Zutaten: 100 g Mehl, 1 TL Backpulver, 1 EL Kakaopulver, 2 Eier (Größe L), 140 g Zucker, 5 Blatt weiße Gelatine, 300 g Skyr (ersatzweise Magerquark), 5 TL Matchapulver, 200 g kalte Schlagsahne, 1 EL Zitronensaft, 30 g Puderzucker, 100 g Zartbitterschokolade (90 % Kakaoanteil), 50 g Kakaobutter (ersatzweise Kokosöl), 1 EL Honig

Zubereitung: Mehl, Backpulver und Kakao mischen. Die Eier in einer Rührschüssel mithilfe des Handrührgeröts schaumig schlagen. Dabei nach und nach 70 g Zucker einrieseln lassen. Masse cremig schlagen. Die Mehl-Kakao-Mischung unterheben.

Zwei Backpapiere auf Pfannengröße (ca. 28 cm Durchmesser) zuschneiden. Pfanne erhitzen und einen Bogen Backpapier hineinlegen. Teig gleichmäßig darauf verteilen. Zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 20 Minuten backen, bis die Oberfläche beinahe fest ist. Zweites Backpapier auf den Teig legen. Auf einen Teller stürzen. Mitsamt Backpapier wieder in die Pfanne gleiten lassen. Offen in etwa 5 Minuten fertig backen. Backpapier abziehen. Biskuitboden auf ein Kuchengitter stürzen. Zweites Backpapier entfernen und auskühlen lassen.

Gelatine etwa 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Skyr mit dem restlichen Zucker (70 g) und Matchapulver glatt rühren. Sahne steif schlagen. Gelatine gut ausdrücken, mit Zitronensaft unter Rühren erwärmen, bis sie sich aufgelöst hat. 1 EL Skyr-Creme in die erwärmte Masse rühren. Die Gelatine Mischung in die restliche Skyr-Creme einrühren. Sahne unterheben. Boden mit Tortenring umlegen, Creme darauf verstreichen.

Puderzucker sieben. Schokolade hacken. In einem Topf mit der Kakaobutter bei schwacher Hitze schmelzen. Puderzucker und Honig unterrühren. Den Guss auf der erhärteten Creme verteilen. Torte zugedeckt mindestens 2 Stunden kühl stellen. Nach Belieben mit etwas Matchapulver bestäuben.