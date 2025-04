Von Stuttgart Surge in die NFL: Lenny Krieg – ein Kicker lebt seinen Traum

1 Voller Fokus auf die neue Aufgabe: Lenny Krieg. Foto: Baumann/Julia Rahn

Lenny Krieg, bisher der Punktegarant von Stuttgart Surge, wechselt überraschend in die beste Football-Liga der Welt – und will nun bei den Atlanta Falcons in der NFL seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Reicht es für die ganz große Karriere?











Link kopiert



Wer im Sport weiterkommen will, muss Chancen, die sich bieten, nutzen. Lenny Krieg hat das getan. Als der Kicker die Möglichkeit bekam, den Managern, Trainern und Scouts aus der National Football League (NFL) zu zeigen, was er kann, war er voll da, leistete sich keinen Fehler, überzeugte auf ganzer Linie. Und erhielt prompt ein Angebot der Atlanta Falcons. Schon bald könnte der Mann, der in der vergangenen Saison noch für Stuttgart Surge spielte, seine ersten Einsätze in der besten Liga der Welt absolvieren. „Alles ging total schnell und kam auch für mich überraschend“, sagt Lenny Krieg (22), „mein Beispiel zeigt, warum man nie aufhören sollte zu träumen.“ Auch nicht als Spätstarter.