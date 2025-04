Von Stuttgart nach Winnenden: Nur noch Tempo 50 – auf der B14 drohen weitere Staus

, aktualisiert am 03.04.2025 - 10:02 Uhr

Für mehr Sicherheit werden zwischen dem Teiler B14/B29 und der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte die Leitplanken erneuert. Während der mehrtägigen Bauarbeiten wird das Tempo gedrosselt.











Autofahrer aufgepasst: Noch bis voraussichtlich Freitag, 11. April, werden auf der B14 zwischen dem Teiler B14/B29 und der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand erneuert. „Die Maßnahme ist erforderlich, da die bestehenden Schutzplanken altersbedingt durch Rost geschwächt sind und an die aktuellen Sicherheitsstandards angepasst werden müssen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Betroffen ist die Fahrtrichtung von Stuttgart nach Winnenden.