Eine 19-Jährige schläft im ICE von Stuttgart nach Ulm, als sie einen Fremden bemerkt, der sexuelle Handlungen an ihr vornimmt. Die Polizei fasst den Tatverdächtigen.









Beamte der Bundespolizei und der Landespolizei haben am Montagmorgen einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem ICE auf der Fahrt von Stuttgart nach Ulm sexuelle Handlungen an einer 19-Jährigen vorgenommen zu haben.