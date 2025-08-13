Von Stuttgart nach Berlin: 15 Marathons am Stück - „Kein Teil meines Körpers, der mir nicht wehtut“

Alen Kalac ist eigentlich professioneller Kickboxer. Nun joggt der junge Mann aus Kirchheim/Teck von Stuttgart nach Berlin. Wie ihm das beim nächsten Kickbox-Kampf hilft.
Es ist Tag zehn seines 15-tägigen Laufs von Stuttgart nach Berlin, 9 Uhr, in einem Dorf vor Gera. Noch ein Kaffee, Frühstück, Wasser, dehnen, dann macht sich macht sich Alen Kalac auf den Weg Richtung Leipzig. Jeden Tag läuft der junge Mann rund 42 Kilometer, meistens sogar ein paar mehr, damit er am letzten Tag seines Laufs, am Samstag, nur noch elf Kilometer übrig hat und noch bei Tageslicht in Berlin ankommt. Der 24-Jährige aus Kirchheim/Teck hat sich diese immense Herausforderung selbst in den Kopf gesetzt, dabei ist Kalac eigentlich gar kein Marathonläufer, nicht mal hobbymäßiger Jogger, sondern professioneller Kickboxer.