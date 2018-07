Von Strommast auf Auto gestürzt Junger Mann nicht ansprechbar – Identität unklar

Von red/dpa/lsw 29. Juli 2018 - 14:39 Uhr

In Freudenstadt ist ein junger Mann auf einen Strommasten geklettert (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

Am Freitagabend ist ein junger Mann in Freudenstadt auf einen Strommasten geklettert und abgestürzt. Bislang ist er nicht ansprechbar, seine Identität daher unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Freudenstadt - Ein junger Mann ist in Freudenstadt auf einen Strommast geklettert, hinunterfallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, stürzte er am Freitagabend auf das Dach des Autos einer 24-Jährigen, die gerade vorbeifuhr. Er wurde mit schwersten Brand- und Sturzverletzungen in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Am Wagen entstand ein Totalschaden von 18.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen hat der etwa 16 bis 20 Jahre alte Mann auf dem Hochspannungsmast einen Stromschlag bekommen. Er stürzte in der Folge hinab.

Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise

Der Mann war auch am Sonntag wegen seiner Verletzungen noch nicht ansprechbar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Seine Identität ist daher noch immer ungeklärt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Auch warum er auf den Strommasten kletterte, war unklar.