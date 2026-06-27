Gemeinsam genießen steht bei Meze im Mittelpunkt. Sternekoch Ali Güngörmüş präsentiert drei Rezepte aus seinem Kochbuch: erfrischende Wassermelone mit Feta, aromatischen Kabeljau und gebackene Baklava-Blätter. Perfekt für gesellige Abende mit Familie und Freunden.
Gemeinsam essen, teilen und genießen: Genau darum geht es bei Meze, den kleinen Gerichten, die rund ums Mittelmeer traditionell in die Tischmitte kommen. Sternekoch Ali Güngörmüş widmet ihnen sein Kochbuch "Meze" (DK Verlag) und zeigt, wie vielfältig die mediterrane Küche ist. Ob erfrischende Wassermelone mit Feta, aromatischer Kabeljau oder süßes Baklava: Diese drei Rezepte bringen Urlaubsgefühle auf den Teller und eignen sich perfekt für gesellige Abende mit Familie und Freunden.