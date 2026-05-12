Vom 12. bis 16. Mai steigt der Eurovision Song Contest in Wien: Ein guter Grund, der österreichischen Hauptstadt mal wieder oder endlich einen Besuch abzustatten. Dort locken neben der Musik jede Menge Prachtbauten, Kunst, Kultur - und kulinarische Spezialitäten.
Seit Jahren rangiert Wien im Ranking der lebenswertesten Städte der Welt ganz oben. Nachdem es jahrelang den ersten Platz der Economist Intelligence Unit belegte, musste es sich zwar im Juni 2025 der dänischen Hauptstadt Kopenhagen geschlagen geben. Aber auch der zweite Platz beweist: Wien ist eine Reise wert. Eine besondere Gelegenheit bietet sich zum Eurovision Song Contest vom 12. bis 16. Mai. Hier kommen zehn Tipps für einen Trip in die österreichische Hauptstadt.