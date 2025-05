Von Stanley Tucci: Kieran Culkin übernimmt ikonische Rolle in Hunger Games-Prequel

Die Tribute kehren zurück - und mit ihnen der schillernde Wahnsinn der Hungerspiele. Wie nun bekannt wurde, stößt Oscarpreisträger Kieran Culkin (42) zur Besetzung des heiß ersehnten "Hunger Games"-Prequels "Die Tribute von Panem: Der Tag bricht an" dazu. Das berichtet unter anderem "Variety". Der Schauspieler übernimmt die legendäre Rolle des extravaganten Moderators der Hungerspiele, Caesar Flickerman, in den vorherigen Filmen von Stanley Tucci (64) verkörpert.

Culkin ergänzt damit einen bereits starbesetzen Cast: Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass der britische Hollywoodstar Ralph Fiennes (62) in die Rolle des brutalen Diktators Präsident Coriolanus Snow schlüpft und damit auf Donald Sutherland (1935-2024) folgt, der die Figur in den ursprünglichen drei Filmen verkörperte.

Lesen Sie auch

Prequel basiert auf Erfolgsroman

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" wird chronologisch zwischen dem Prequel "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" und der Original-Reihe mit Jennifer Lawrence angesiedelt sein. Laut offiziellen Informationen spielt die Handlung 40 Jahre nach den Ereignissen von "Songbirds and Snakes" und 24 Jahre vor Katniss Everdeens Zeit in der Arena.

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Autorin Suzanne Collins, das erst im März erschienen ist und sich als enormer Verkaufserfolg erwies. Laut dem Branchendienst verkaufte sich der Roman in seiner ersten Woche 1,5 Millionen Mal in den USA, Großbritannien, Irland, Kanada, Australien und Neuseeland. Damit übertraf er die Verkaufszahlen der Vorgänger "The Ballad of Songbirds and Snakes" und "Mockingjay" deutlich.

Die Regie des Films übernimmt erneut Francis Lawrence, der bereits das Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" sowie die Teile zwei bis vier der Originalreihe inszenierte. Das Drehbuch stammt von Billy Ray. Als Produzenten fungieren Nina Jacobson und Brad Simpson.

Kieran Culkin ist am Höhepunkt seiner Karriere

"Kierans Anziehungskraft, Weisheit und seine Unvorhersehbarkeit machen ihn perfekt für die Rolle von Caesar Flickerman", zitiert "Variety" aus einem Statement von Produzentin Nina Jacobson über Culkins Besetzung. "Ein Moderator wie Caesar verwandelt Brutalität in Unterhaltung, und ein vielschichtiger Schauspieler wie Kieran stellt sicher, dass wir nicht wegsehen."

"Seine atemberaubende Präsenz und sein unwiderstehlicher Charme passen perfekt zu Caesar Flickerman", fügt Lionsgate-Co-Präsidentin Erin Westerman hinzu. "Stanley Tucci hat Caesar unvergesslich gemacht - und nun wird Kieran die Rolle ganz zu seiner eigenen machen."

Kieran Culkin ist schauspielerisch derzeit am Höhepunkt seiner Karriere. Für seine tragende Rolle in der Serie "Succession", die er zwischen 2018 und 2023 spielte, wurde er mit einem Golden Globe und einem Emmy ausgezeichnet. Im März 2025 wurde der einstige Kinderstar für seine Rolle in "A Real Pain" zudem mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.