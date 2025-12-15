Von Stand by Me bis Harry und Sally: Mit diesen Filmen wurde Rob Reiner zur Regie-Legende

Seine Ermordung wirft einen düsteren Schatten auf das Leben von Rob Reiner. Seine Karriere war vor allem der Komödie gewidmet: Mit "This Is Spinal Tap" und "Harry und Sally" schuf er unvergessene Klassiker. Zudem machte er sich mit zwei erfolgreichen Stephen-King-Verfilmungen einen Namen.
Rob Reiner (1947-2025) wurde am 14. Dezember erstochen in seinem Haus aufgefunden, seine zweite Ehefrau lag ebenfalls ermordet an seiner Seite. Ihr Sohn Nick (32), der seit langem mit Drogenproblemen kämpft, gilt als Verdächtiger. Die Umstände seines Todes werfen einen düsteren Schatten auf das Leben des Regisseurs, der vor allem als Meister der Komödie bekannt wurde. Mit "Harry und Sally" oder "This Is Spinal Tap" inszenierte der Regisseur gleich mehrere Klassiker des Genres.