Von Schwieberdingen nach Leonberg: Warum Weltmarktführer Knorr-Bremse 300 Arbeitsplätze an neuen Standort verlegt

Knorr-Bremse, Spezialist für Bremssysteme, siedelt seinen Entwicklungsstandort um. Von Schwieberdingen geht es nach Leonberg. Was sind die Gründe für den Umzug?
In Leonberg siedelt sich ein neues Unternehmen an: Knorr-Bremse mit Hauptsitz in München verlagert seinen Entwicklungsstandort von Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg in Leonbergs Riedwiesen. Das gab Leonbergs Oberbürgermeister Tobias Degode im Gemeinderat nun auch in großer Runde bekannt. Zuvor hatte er von seinem Unternehmensbesuch auch auf seiner Instagram-Seite berichtet.