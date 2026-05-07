Badesachen, Sandalen, leichte Kleidung – das packen wohl die meisten für den Trip nach Ägypten ein. Anders Christoph Traub aus Schorndorf: Er ist mit Presslufthammer gereist.
Schwer bepackt hat sich Christoph Traub aus Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) auf seine jüngste Reise gemacht. Zwei Koffer mit je 23 Kilo hatte er für den Trip nach Ägypten gepackt. Das meiste Gewicht, rund 30 Kilo, kam durch Werkzeug zustande. Beispielsweise hatte Traub einen Presslufthammer und verschiedene Meißel zur Steinbearbeitung im Gepäck. Denn während seines einmonatigen Aufenthalts in Kairo hat er fleißig gearbeitet.