9 Dieser Unfall in Polen war ein Stich ins Herz für alle Schokofreunde. Foto: PAP

Wenn eine Autobahn gesperrt wird, muss nicht immer ein schlimmer Unfall geschehen sein. Manchmal steckt auch eine verrückte Geschichte dahinter. Wir haben die kuriosesten Gründe zusammengetragen.

Stuttgart - Schokolade, Kamele oder Bier – Diese Begriffe verbindet man wohl nicht auf Anhieb mit einer Autobahnsperrung. Und doch sind genau sie manchmal die Ursache für kilometerlange Staus, die den Betroffenen den letzten Nerv rauben.

So ist der Verlust von Seifenpulver auf der A8 bei Pforzheim am Mittwoch nur ein weiteres Beispiel, dass nicht immer ein schlimmer Unfall hinter einer Vollsperrung stecken muss. Wir haben die kuriosesten Gründe in der Bildergalerie gesammelt.