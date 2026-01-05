Von Sarah Ferguson: Verzweifelte Weihnachtspost an die Royal Family

Diese Weihnachtsbotschaft könnte nach hinten losgegangen sein. Angeblich wollte sich Sarah Ferguson zum Fest der Liebe bei der britischen Königsfamilie entschuldigen. Ihre Briefe sollen im Palast aber nicht gut angekommen sein.
Sarah Ferguson (66) soll angeblich ihre Weihnachtspost genutzt haben, um regelrechte Bettelbriefe an die königliche Familie zu schreiben. Besonders emotionale Zeilen soll die frühere Herzogin von York an König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) geschickt haben. Das berichtete unter anderem der britische "Express" mit Verweis auf das "OK! Magazine". Damit könnte die frühere Herzogin von York aber alles noch schlimmer gemacht haben.