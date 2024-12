Von Sami Khedira bis Fabian Hambüchen: Sieben Sport-Promis über die Besten der Besten im Jahr 2024

8 Fraglos ein Höhepunkt des Sportjahres: Gymnastin Darja Varfolomeev krönt ihre Karriere in Paris mit dem Olympiasieg. Foto: Imago//Daniela Porcelli

An diesem Sonntag werden die Titel bei der Wahl der Sportler des Jahres vergeben. Sieben frühere Gewinnerinnen und Gewinner benennen vorab ihren Sporthöhepunkt des Jahres 2024 – und ihre Favoriten in den drei Wahl-Kategorien.











Es gibt einen Abend im Jahr, da feiert der deutsche Sport eine große Gala – und sich selbst. Trikots und Rennanzüge bleiben im Schrank, getragen werden stattdessen Ballkleid und Smoking. Das Kurhaus in Baden-Baden bietet auch an diesem Sonntag (ab 20 Uhr/ZDF-Livestream und ab 22.15 Uhr/ZDF) den festlichen Rahmen, es wird opulent aufgetischt. Und trotzdem geht es auch hier am Ende um Ergebnisse. Denn gekürt werden die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres.