Von Sabrina Carpenter: Album Mans Best Friend holt die Charts-Krone

Sabrina Carpenter kann sich in Deutschland erstmals über ein Nummer-eins-Album freuen. Ihr neuer Tonträger "Man's Best Friend" schnappt sich aus dem Stand die Charts-Spitze.
Zum ersten Mal hat sich US-Superstar Sabrina Carpenter (26) die Krone der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, holen können. Ihr neuer Langspieler "Man's Best Friend" schnappte sich aus dem Stand die Pole-Position der Charts und debütierte auf Platz eins. Die nur 1,51 Meter große Sängerin verwies damit die Neuerscheinung "21 Gramm" von Apache 207 (27) auf Platz zwei. Hinter dem Star-Rapper komplettiert die Metal-Band Helloween mit "Giants & Monsters" das Treppchen.