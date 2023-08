7 Jeannine Goldhan liebt es bunt, wie auch die Mode der 1950er Jahre. Aus Leder kreiert sie in ihrer Manufaktur wahre Kunstwerke. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Jeannine Goldhan (46) ist gelernte Schneiderin, arbeitete 25 Jahre für namhafte Firmen in und um München, wagt dann den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Liebe wegen zieht sie nach Rutesheim. Im September eröffnet sie nun ihre Ledermanufaktur in Stuttgart.









Jeannine Goldhan steckt mitten im Umzug. Mit ihrer Ledermanufaktur zieht sie vom ländlichen Rutesheimer Stadtteil Heuweg nach Stuttgart Süd – ins Lehenviertel. Sonne taucht die eleganten Straßenzüge in warmes Licht. Viele Häuser, im Jugendstil erbaut und vom Krieg verschont geblieben, stehen unter Denkmalschutz. Das Areal zwischen Heusteigviertel und Marienplatz gehört zu den schönsten Gegenden der Stadt. Es ist zentral gelegen und doch idyllisch, der Marienplatz ist fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen. Es gibt hier vieles, was man zum Leben braucht, aber auch Kunst, Kultur und ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot.