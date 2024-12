Silvester ist vor allem in den großen Metropolen der Welt eine besondere Zeit. Auf berühmten Plätzen und Straßen läuten dort Tausende von Menschen gemeinsam das neue Jahr ein. Einige dieser Feiern haben seit Jahrzehnten Kultstatus. Hier gibt es die größten und schönsten Partys:

Rio de Janeiro

In Brasilien wird der Jahreswechsel traditionell mit großen Feierlichkeiten begangen. Die Menschen, an Silvester oft in Weiß gekleidet, kommen unter anderem an den Stränden von Rio de Janeiro zusammen, um dort ihre legendären Partys zu feiern und das Feuerwerk zu genießen. Die Feiern in der Stadt gehen bis weit in den Neujahrstag hinein.

London

Auch in London gibt es ein großes Feuerwerk zu sehen. Big Ben, Tower Bridge und London Eye erstrahlen dann im besonderen Silvesterglanz. Viele Menschen kommen zudem am Trafalgar Square zusammen, wo jährlich eine öffentliche Party stattfindet. Anschließend wird in den zahlreichen Clubs der Stadt weitergefeiert.

Sydney

Im australischen Sydney gibt es zum Jahreswechsel eine große Show, die zu den bekanntesten der Welt gehört. Jedes Jahr sehen sich Millionen das spektakuläre Feuerwerk rund um die Harbour Bridge und das Opera House an - dafür bietet die Stadt mehrere Aussichtspunkte. Das Feuerwerk steht unter einem bestimmten Motto, das um Mitternacht aufleuchtet. Auch zahlreiche Strandpartys und Open-Air-Feste sind rund um Silvester angesagt.

Tausende Partyhungrige feiern jährlich gemeinsam in der US-Metropole Las Vegas ins neue Jahr, rund um den Las Vegas Strip. Um Mitternacht zündet die Stadt im Bundesstaat Nevada ein majestätisches Feuerwerk. Zuvor heizen Bands auf mehreren Bühnen der Menge ein. Viel Glamour und Partys gibt es die ganze Nacht durch natürlich auch in "Sin City".

New York City

Zu den legendärsten Silvesterpartys weltweit zählt die in New York City. Zur Tradition gehört es, den "Times Square Ball", der seit 1907 alljährlich an Silvester auf dem Dach des New Yorker Wolkenkratzers One Times Square 43 Meter an einer Stange herabgelassen wird, zu beobachten. Die Zeremonie beginnt 60 Sekunden vor dem Jahreswechsel und ist einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten der USA. Am Times Square versammelt sich dabei eine Menschenmenge, die schon zuvor eine große Show geboten bekommt.

Spektakulär feiert auch Dubai ins neue Jahr hinein. Millionen Besucher erfreuen sich an der Extravaganz und dem Reichtum, den die Stadt der Superlative ausstrahlt. Hier kann man an Silvester unter anderem ein Feuerwerk am höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa, ansehen. Und das bei angenehm warmen Temperaturen um die 25 Grad.

Edinburgh

In Edinburgh heißen die Silvesterfeierlichkeiten Hogmanay. Es gibt dabei eine Prozession durch die Stadt, Konzerte und eine große Straßenparty. Die Schotten praktizieren zudem die Tradition des "First-Footing" - der erste Gast des neuen Jahres bringt Geschenke wie Whisky oder schottisches Shortbread mit. Am 1. Januar versammeln sich Zuschauer dann am Fluss Forth, wo bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung jedes Jahr Menschen ins eiskalte Wasser springen.

Paris

Menschen mit Champagnerflaschen auf der Champs Élysées dürfen an Silvester nicht fehlen. Die Stadt der Liebe wird noch einen Funken romantischer, wenn der Eiffelturm im Feuerwerk glänzt. Straßenfeste, Konzerte und viele weitere Feierlichkeiten erwarten Besucher zum Jahreswechsel in der französischen Hauptstadt außerdem.

Bangkok

Die Hauptstadt Thailands gilt als eines der begehrtesten Silvesterziele in Südostasien. Menschen aus der ganzen Welt kommen wegen des fantastischen Wetters nach Bangkok - und wegen der großen Auswahl an Einkaufszentren oder der zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten: Partys, Restaurants und Nachtclubs warten auf die Touristen. An Silvester gibt es ein großes Feuerwerk auf dem Central World Square, wo sich Tausende von Menschen zum großen Countdown versammeln.

Goa

Das indische Goa ist bekannt für seine Strände. Kein Wunder, dass eine der legendärsten Strandpartys an Silvester hier stattfindet. Dort ist dann gerade Tourismus-Hochsaison. Zusammen mit Einheimischen, die an den Strand strömen, läuten die Besucher das neue Jahr an der Strandbar und in den Tanzarenen ein.