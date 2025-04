Von Riesenrad bis „Infinity“: Das kosten die Fahrgeschäfte auf dem Stuttgarter Frühlingsfest 2025

1 Zwei Klassiker auf dem Stuttgarter Frühlingfest: das Riesenrad und der Cannstatter Wellenflug. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Achterbahnen, Autoscooter und Karusselle sind auch in diesem Jahr wieder fester Bestandteil des Stuttgarter Frühlingsfests. Wie viel zahlen die Besucherinnen und Besuche für die Attraktionen? Ein Überblick.











Das Stuttgarter Frühlingfest steht in den Startlöchern – und mit ihn auch seine Vielzahl an Fahrgeschäften. Gut für die Freunde von Achterbahn, Riesenrad und Autoscooter: Die meisten Schausteller haben nicht an der Preisschraube gedreht. Für den Großteil der Fahrten zahlen Besucherinnen und Besucher ähnlich viel wie im vergangenen Jahr.