Von Retro bis XL: Drei Brillen-Trends, die diesen Sommer überall zu sehen sind

Filigrane Metallfassung, XXL-Rahmen oder 80er-Glamour: Die Brille wird 2026 von der praktischen Sehhilfe zum mutigen Accessoire im Outfit. Das sind die schönsten Brillen-Trends im Frühjahr und Sommer.
Brillen sitzen mitten im Gesicht und fallen deshalb sofort auf. Als Accessoire wurden Sehhilfen bislang jedoch unterschätzt. Das ändert sich 2026 grundlegend. Die Brillentrends für Frühjahr und Sommer machen deutlich, dass Brillen das Zeug zu mutigen Mode-Statements haben. Hier sind die drei Looks, die diese Saison überall zu sehen sind: