Von Retro bis XL: Drei Brillen-Trends, die diesen Sommer überall zu sehen sind

Filigrane Metallfassung, XXL-Rahmen oder 80er-Glamour: Die Brille wird 2026 von der praktischen Sehhilfe zum mutigen Accessoire im Outfit. Das sind die schönsten Brillen-Trends im Frühjahr und Sommer.

Brillen sitzen mitten im Gesicht und fallen deshalb sofort auf. Als Accessoire wurden Sehhilfen bislang jedoch unterschätzt. Das ändert sich 2026 grundlegend. Die Brillentrends für Frühjahr und Sommer machen deutlich, dass Brillen das Zeug zu mutigen Mode-Statements haben. Hier sind die drei Looks, die diese Saison überall zu sehen sind:

Brillen mit filigraner Metallfassung Ultraleichte Metallfassungen in ovalen oder rechteckigen Formen dominieren die Gesichter modebewusster Brillenträgerinnen. Präzises, minimalistisches Design trifft auf einen Hauch Eleganz: schraubenlose Scharniere, spannungsgeführte Bügel und hauchzartes Titan machen diese Brillen zu kleinen Meisterstücken der Verarbeitung.

Besonders die Ähnlichkeit mit den randlosen Neunziger-Modellen macht den Reiz aus. Wer auf den Y2K-Trend setzt, liegt mit einer feinen Metallfassung goldrichtig. Am besten funktionieren diese Fassungen in Gold, Silber oder Rosé in Kombination mit monochromen Outfits: Die Brille sorgt dann für einen diskreten, aber wirkungsvollen Eyecatcher-Moment.

Voluminöse Oversize-Brillen

2026 bleiben Brillen groß - aber sie werden feiner und leichter. XL-Modelle sind nach wie vor ein starker Trend und als Mode-Statement nicht wegzudenken. Neu ist die Leichtigkeit, mit der die voluminösen Silhouetten daherkommen: Zartes, teils transparentes Material wird mit ausladenden Formen kombiniert und sorgt so für einen spannenden Kontrast.

Besonders wirkungsvoll sind übergroße Cateye-Fassungen aus ultrafeinen Metallen, die dem Gesicht Charakter geben, ohne es zu dominieren. Oversize-Brillen kommen am besten zur Geltung, wenn der restliche Look ruhig bleibt. Ein cleanes Outfit lässt die Fassung atmen und das Gesicht strahlen.

Glamour-Brillen aus den Achtzigern sind zurück

Übergroße Pilotenbrillen, goldene Details und gewagte geometrische Formen feiern ihr großes Revival. Modebewusste Brillenträgerinnen setzen jetzt auf kräftige Fassungen mit 80er-Vibes. Allerdings zeitgemäß interpretiert in Pastelltönen, warmem Braun oder transparenten Acetaten. Auch getönte Gläser sind wieder voll im Trend: leicht gefärbte Scheiben in Rosé, Braun oder sanftem Grau verleihen selbst schlichten Korrektionsbrillen eine modische Note und lassen den Geist der Siebziger und Achtziger aufleben. Wer es besonders mutig mag, kombiniert diese Retro-Fassungen als bewussten Kontrast zu einem frischen, sommerlichen Look.