Von Restaurant bis Wald: Wie riecht ein Blockbuster? Dieses Gerät soll Filme zum Duften bringen

Es gibt sicherlich so manchen Film- und Serienfan, der sich schon immer gewünscht hat, Szenen auch riechen zu können. Künftig soll es ein neues Gerät geben, mit dem Filmfreunde im Heimkino genau diese neue Dimension entdecken können - egal ob ein Charakter auf dem Bildschirm vor einer duftenden Pizza sitzt oder gerade Abenteuer in einem Dschungel erlebt.

Das US-Unternehmen Elevated Perceptions, das schon das Gerät GameScent veröffentlicht hat, möchte im September auch ein Device mit dem Namen MovieScent auf den Markt bringen. "Erleben Sie Ihre Lieblingsfilme wie nie zuvor", heißt es auf der zugehörigen Website.

Lesen Sie auch

Wie funktioniert das Geruchsfernsehen?

Das Gerät wird mit Duftfläschchen bestückt, beispielsweise per HDMI an den Fernseher angeschlossen und über eine App eingerichtet. Es soll mit allen Fernsehgeräten, Computern und Spielekonsolen kompatibel sein. Ist alles verbunden und der Film gestartet, kommt Angaben des Unternehmens zufolge eine Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel. Diese soll das Tonsignal analysieren und passend zur gezeigten Szene immer wieder Düfte versprühen.

Bei MovieScent handelt es sich offenbar um eine an Film- und Serienfreunde gerichtete Version des bereits erhältlichen Geräts GameScent, das in erster Linie für Gamer vermarket wird. Aber auch MovieScent soll mit Videospielen funktionieren. Ob sich die beiden Devices bis auf die mitgelieferten Duftrichtungen und das Branding unterscheiden, ist unklar.

Wie riecht "Anime"?

Ein sogenanntes Starter-Kit von MovieScent soll die Düfte "Restaurant", "Ozean", "Sturm", "Wald", "frisch gemähtes Gras" und "saubere Luft" (zur Neutralisierung von Gerüchen) enthalten. Zu weiteren Düften gehören demnach "Pizza", "Dschungel" oder auch "Neuwagenduft" und 36 weitere seien in Planung. Beim GameScent sind "Wald", "Sturm", "Explosionen", "Gewehrfeuer", "Rennautos" und "saubere Luft" enthalten, die jeweils für 4.000 bis 5.000 Sprühstöße reichen sollen. Geplant seien hier unter anderem "Blut", "Sportarena" und "Anime".

Noch ist die Auswahl also relativ begrenzt. Da in einem Gerät nur Platz für sechs Fläschchen ist, müssen Nutzerinnen und Nutzer zudem mehr oder weniger vorhersehen, was in einem Film oder einer Serienfolge passieren wird. Eigentlich sind es zudem nur fünf Duftnoten, die versprüht werden können, da ein Platz auf den neutralisierenden Duft entfallen sollte.

Einfach nur Schrott?

Und ob die Erfahrung wohl tatsächlich so "unvergesslich" ist, wie auf der Website des an Filmfans gerichteten Produkts versprochen? Bisher unklar, da das Gerät, dessen unverbindliche Preisempfehlung bei rund 180 US-Dollar liegt, noch nicht erschienen ist.

GameScent, das bei Amazon derzeit knapp 150 Dollar kostet, konnte bisher jedenfalls nicht durchgehend überzeugen. Das Portal "Shacknews" schreibt davon, dass das Gerät "weit besser funktioniert", als man hätte erwarten können. Menschen mit empfindlicherem Geruchssinn könnten demnach jedoch überwältigt werden, allen anderen verspreche es tatsächlich eine bessere Immersion. "PC Gamer" findet deutlich kritischere Worte: "GameScent fühlt sich an wie ein 20-Dollar-Gag-Geschenk, das für einen Lacher gut ist und mit dem man ein bisschen herumalbern kann, bevor es wieder in den Schrank und schließlich in den Müll wandert." Auch der YouTuber AlexiBexi ist alles andere als überzeugt: "Das GameScent ist ein völlig unnötiges Stück Schrott, das nicht existieren sollte."