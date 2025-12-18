Von Regisseur Alejandro G. Iñárritu: Erster Teaser zu Digger mit Tom Cruise veröffentlicht

Alejandro G. Iñárritu meldet sich mit der Komödie "Digger" zurück. Tom Cruise spielt die Hauptrolle in dem Film, der am 2. Oktober 2026 startet und als "Komödie von katastrophalem Ausmaß" beschrieben wird.

Alejandro G. Iñárritus neuer Film mit Tom Cruise (63) heißt "Digger" und hat einen Starttermin. Warner Bros. hat heute das erste Poster und den ersten Teaser zum Streifen veröffentlicht, wie "Deadline" berichtet. Der Film wird als "Komödie von katastrophalem Ausmaß" beschrieben und startet am 2. Oktober in den Kinos.

Bislang sind nur wenige Details zum Film bekannt. Im Teaser ist lediglich die Silhouette des 63-Jährigen zu sehen, wie er an einer Strandpromenade mit einer Schaufel tanzt. Cruise teilte den Teaser auf seinen Social-Media-Seiten und schrieb dazu: "In Digger we Trust".

Darum geht's in "Digger"

Cruise spielt die Rolle des Digger Rockwell. Warner Bros. eine Kurzbeschreibung veröffentlicht, in der Cruises Figur als "der mächtigste Mann der Welt" beschrieben wird, der "sich auf eine verzweifelte Mission begibt, um zu beweisen, dass er der Retter der Menschheit ist, bevor die von ihm ausgelöste Katastrophe alles zerstört". Zur Besetzung gehören außerdem Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde und Emma D'Arcy.

Iñárritu wollte was Neues ausprobieren

"Der Film ist beängstigend, lustig und wunderschön", sagte Iñárritu gegenüber dem Hollywood Reporter. "Ich weiß, dass Comedy nicht das ist, was die Leute von mir oder Tom erwarten, und die Dreharbeiten zu diesem Film waren für mich erschreckend. Aber ich mag es nicht, mich zu wiederholen, und jeder Film sollte einem ein wenig Angst einjagen."

"Digger" ist Iñárritus erster englischsprachiger Film seit "The Revenant - Der Rückkehrer" (2015). Leonardo DiCaprio (51) gewann für seine Darbietung in dem Drama den ersten Oscar als bester Schauspieler.