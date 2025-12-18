Von Regisseur Alejandro G. Iñárritu: Erster Teaser zu Digger mit Tom Cruise veröffentlicht

Alejandro G. Iñárritu meldet sich mit der Komödie "Digger" zurück. Tom Cruise spielt die Hauptrolle in dem Film, der am 2. Oktober 2026 startet und als "Komödie von katastrophalem Ausmaß" beschrieben wird.
Alejandro G. Iñárritus neuer Film mit Tom Cruise (63) heißt "Digger" und hat einen Starttermin. Warner Bros. hat heute das erste Poster und den ersten Teaser zum Streifen veröffentlicht, wie "Deadline" berichtet. Der Film wird als "Komödie von katastrophalem Ausmaß" beschrieben und startet am 2. Oktober in den Kinos.