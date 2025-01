Von Reese Witherspoon produziert: Annette Bening übernimmt düstere Rolle in neuer Apple-Serie Lucky

"The Walking Dead"-Star Brände in L.A.: Tom Payne denkt über Umzug nach Deutschland nach

Schauspieler Tom Payne lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in den Hollywood Hills. Wegen der anhaltenden Feuergefahr zieht der "The Walking Dead"-Star jetzt in Erwägung, nach Deutschland auszuwandern - genauer gesagt nach Berlin, wie er im Interview verraten hat.