Von RB Leipzig zum FC Barcelona: Olmo-Wechsel perfekt - 500-Millionen-Ausstiegsklausel

Hansi Flick bekommt seinen Wunschspieler. Der Wechsel von Fußball-Europameister und Deutschland-Schreck Dani Olmo von RB Leipzig zum FC Barcelona ist nach einigen Wochen des Werbens und Verhandelns perfekt. Das bestätigten sein bisheriger und auch sein neuer Arbeitgeber kurz nacheinander. Olmo bekommt einen Vertrag bis Ende Juni 2030 mit einer Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro, wie Barça bekanntgab.

„Dani Olmo verlässt RB Leipzig nach viereinhalb Jahren und wechselt zum FC Barcelona in die spanische LaLiga. Damit zaubert ‚El Mago’ künftig für den fünffachen Champions League-Sieger und 27-maligen spanischen Meister“, schrieb der sächsische Bundesligist auf der Plattform X.

Olmo selbst hatte sich im wohl orchestrierten Bekanntmachungsreigen als Erster geäußert und sich via Instagram von den Leipzigern verabschiedet: „Danke, dass ich Teil der @rbleipzig Reise sein durfte. Ich werde Euch immer in meinem Herzen tragen.“

Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei 55 Millionen Euro liegen

„Ein junger Club, ein junger Spieler.. wir sind zusammen gewachsen, wir haben die ersten Titel gewonnen und wir haben zusammen Geschichte geschrieben“, schrieb Olmo weiter: „Zwei Pokale und der Super-Cup sind nur ein paar Momente von ganz vielen, die ich immer bei mir tragen werde.“ Spätestens seit der EM, bei der Olmo einer der auffälligsten Spieler von EM-Gewinner Spaniens und Torschütze beim Sieg im Viertelfinale über Deutschland gewesen war, hatte sich sein Weggang abgezeichnet.

Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei 55 Millionen Euro liegen. Weitere sieben Millionen Euro sollen durch Zusatzleistungen für die Katalanen fällig werden. Olmos Vertrag beim Bundesligisten, wo er seit Januar 2020 spielte, wäre noch bis Ende Juni 2027 gültig gewesen.

Auf einen Wechsel bis zum Ablauf einer Frist Mitte Juli mit einer festen Ablösesumme von 60 Millionen hatten sich die Verantwortlichen des FC Barcelona und von RB Leipzig nicht einigen können. Am Montag war Olmo mit seinem Berater aber nach Leipzig gekommen, ebenso Barcelonas Sportdirektor Deco. Am Mittwoch waren sie in Barcelona gelandet, noch am selben Tag bestand der in Leipzig oft verletzte Profi Medienberichten zufolge den Medizincheck. Am Freitag traf er auf dem Vereinsgelände zur Vertragsunterzeichnung ein.

Olmo gilt als Wunschspieler sowohl von Flick, der den FC Barcelona seit diesem Sommer als Nachfolger von Xavi trainiert, als auch von Deco. In Barcelona wird Olmo unter anderem mit seinem Europameister-Kollegen Lamine Yamal, Ferran Torres und Pedri spielen.