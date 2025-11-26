Bereits 2023 wurde die Dokumentation angekündigt, nun erscheint sie bald. Die vierteilige Dokuserie "Sean Combs: The Reckoning" mit 50 Cent als ausführendem Produzenten wird ab Anfang Dezember auf Netflix verfügbar sein.
Schon in einer Woche soll eine neue Dokumentation über Sean "Diddy" Combs (56) erscheinen. Netflix hat die vierteilige Serie "Sean Combs: The Reckoning" für den 2. Dezember angekündigt. Das Projekt, bei dem Rapper 50 Cent (50) als ausführender Produzent fungiert, soll laut dem Streamingdienst "eine erschütternde Auseinandersetzung mit dem Medienmogul, der Musiklegende und dem verurteilten Straftäter" bieten.