Von Porsche bis Blume: Das sind die bisherigen Chefs von Porsche

Die Geschichte der Firma Porsche begann in einem Konstruktionsbüro in der Stuttgarter Innenstadt. Unser Fotoalbum zeigt die Chefs, die das Unternehmen zur heutigen Größe geführt haben.
Porsche hat im Jahr 2023 den 75. Jahrestag der Sportwagenproduktion unter eigenem Namen gefeiert. 1948 hat Ferry Porsche mit dem 356 „Nr. 1“ Roadster den Grundstein für die Marke gelegt, die heute zu den ertragreichsten Autoherstellern der Welt gehört. Die Ursprünge des Unternehmens aber liegen noch weiter zurück. Es begann mit der Gründung eines Konstruktionsbüros in der Stuttgarter Kronenstraße, das Ferdinand Porsche, Ferrys Vater, am 25. April 1931 ins Handelsregister eintragen ließ.