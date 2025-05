Von Parookaville bis Lollapalooza: Diese Festivals feiern 2025 Jubiläum

Einige der größten und beliebtesten Musikfestivals Deutschlands feiern in diesem Jahr runde Jubiläen. Ob Rock am Ring und Rock im Park, die seit Jahrzehnten als Kultstätten der Rock- und Alternativszene gelten, oder das Parookaville als feste Größe in der elektronischen Musik - diese Jubiläumsfeierlichkeiten stehen an.

Rock im Park und Rock am Ring

Für das Pfingstwochenende steht ein besonderes Musikjubiläum an: Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park feiern rundes Jubiläum: Rock am Ring besteht seit 40 Jahren, Rock im Park darf sich über sein 30. Jahr freuen.

Für die beiden Jubiläumsausgaben, die parallel von 6. bis 8. Juni 2025 wie gewohnt am Nürburgring in der Eifel und am Zeppelinfeld in Nürnberg stattfinden, wurden hochkarätige Acts gebucht: die US-amerikanische Nu-Metal-Band Korn, die US-Alternative-Rock-Band Weezer, die britische Metal-Band Bullet For My Valentine und der deutsche Rapper Kontra K sind mit dabei. Ebenfalls angekündigt: Slipknot, Bring Me The Horizon, The Prodigy oder Rise Against.

Lollapalooza Berlin

Das Lollapalooza Berlin wird zehn Jahre alt. Im Jahr 2015 bekam das gleichnamige US-Festival einen europäischen Ableger in der Hauptstadt. Seit 2018 hat das Festival seinen Platz auf dem Olympiagelände. Die Veranstalter kündigten zum Jubiläum am 12. und 13. Juli an: "Zehn Jahre voller Musik, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft verdienen eine Feier der Superlative. Seid im Sommer 2025 dabei, wenn das Festival das bisher epischste Kapitel seiner Geschichte aufschlägt."



Als Headliner tritt Justin Timberlake auf. Der US-amerikanische Megastar wird auf seiner Welttournee einen Halt auf dem Open-Air einlegen. Ein weiteres Highlight auf dem Lollapalooza ist der K-Pop-Star J-Hope von der enorm erfolgreichen südkoreanischen Boyband BTS, der einen seiner wenigen Auftritte in Europa absolvieren wird. Weitere angekündigte Künstler sind die britische Sängerin Raye, US-Sänger Benson Boone und Singer-Songwriterin Gracie Abrams. Aus der DJ-Welt sind Armin van Buuren und Brutalismus 3000 vertreten.

Parookaville

Das seit 2015 existierende Electronic-Festival Parookaville wird zehn Jahre alt. Vom 18. bis 20. Juli 2025 darf wieder am Airport Weeze (NRW) gefeiert und vor über zehn Bühnen getanzt werden.

Für die Jubiläumsausgabe sind US-Electro-House-DJ Steve Aoki, die australische Größe Timmy Trumpet, der deutsche DJ und Multiinstrumentalist Bunt. oder die niederländischen Stars Afrojack und Hardwell als Acts bestätigt. Der deutsche DJ Boris Brejcha wird erstmals nach seinen Auftritten auf dem Festival in den Jahren 2018 und 2019 auf der Hauptbühne spielen. Parookaville-Stammgast Dimitri Vegas ist ebenfalls mit von der Partie. Auf der Brainwash-Bühne kommen zudem Partysängerinnen - und sänger wie Blümchen, Mia Julia oder Roberto Blanco zum Einsatz.

Deichbrand

An der Nordseeküste in der Nähe von Cuxhaven findet traditionell Ende Juli das Deichbrand Festival statt, das jedes Jahr etwa 55.000 Fans anzieht. 2025 wird es von 17. bis 20. Juli über die Bühne gehen und dabei sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Dabei sind wieder alle Genres vertreten.

Im Line-up sind unter anderem: K.I.Z, Macklemore, Deichkind, Ski Aggu, Montez, Jeremias, Ennio, Faber, Leoniden und Juli mit dabei. Unter den mehr als 100 bestätigten Acts sind des Weiteren Montreal, Fritz Kalkbrenner, Finch und The Kooks.

Nature One

Nature One ist eines der größten europäischen Festivals elektronischer Musik und existiert seit 1995. 2025 findet es vom 31. Juli bis 3. August traditionell auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück statt und feiert sein 30. Jubiläum. Angekündigt sind: "4 Tage & 3 Nächte. Mehr als 350 KünstlerInnen aus der ganzen Welt, auf 20 Bühnen und Dancefloors." Von Techno über Goa bis Hardcore sind alle Stile mit dabei.

Unter den mehr als 350 Künstlerinnen und Künstlern sind: Alle Farben, Felix Jaehn, Felix Kröcher, Dominik Eulberg, Westbam, Eric Prydz, Lilly Palmer, Charlotte de Witte und Paul van Dyk.