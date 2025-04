Von Ostfildern Richtung Hedelfingen: 18-Jähriger mit gestohlenen Kennzeichen davongerast – Unfall

1 Ein 18-Jähriger wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen – vermutlich war das Fahrzeug gestohlen. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Maximilian Koch

Ein 18-jähriger Autofahrer versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Flucht endet mit einem Unfall – mutmaßlich war auch das Kennzeichen des Fahrzeugs gestohlen.











Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen entdeckten demnach einen Peugeot gegen 21.20 Uhr in der Breslauer Straße in Ostfildern (Kreis Esslingen) und wollten das Fahrzeug kontrollieren, woraufhin der 18-jährige Fahrer plötzlich in Richtung Stuttgart-Hedelfingen beschleunigt habe. In der Champagnestraße stieß der Peugeot offenbar gegen eine Leitplanke am linken Fahrbahnrand und beschädigte kurz darauf in der Amstetter Straße bei seiner Flucht einen Renault am Außenspiegel.