Von Oberstdorf bis Sylt: 1127 Kilometer in 24 Tagen – ein Stuttgarter und sein irrer Lauf des Lebens

Der Hedelfinger Finn Riemer wollte etwas machen, was noch keiner gemacht hat. Also hat er 24 Ultramarathons bestritten – ohne Ruhetag. Warum Aufgeben dabei nie eine Option war.
Am vergangenen Montag ließ sich Finn Riemer seine Weisheitszähne ziehen. Er hatte fünf. Was nur bei einem bis zwei Prozent der Bevölkerung der Fall ist. Noch viel ungewöhnlicher ist jedoch das, was der 18-Jährige zwischen dem 23. Juli und dem 15. August dieses Jahres veranstaltete. Er lief vom südlichsten Punkt Deutschlands bei Oberstdorf bis nach Sylt.