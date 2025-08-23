Der Nahe Osten ist eine Schatzkammer voller Aromen, Geschichten und kulinarischer Traditionen. Jede Region, jedes Land und jede Familie bringt eigene Gerichte hervor, die von Gewürzen, Düften und Erinnerungen leben. Hier gibt es drei Rezepte, die den Zauber des Nahen Ostens auf den Teller bringen.
Noor Murad kennt sich mit kulinarischen Grenzen bestens aus - und mit deren Überschreitung. Die Köchin aus Bahrain, die unter anderem als Sous-Chefin in Yotam Ottolenghis Londoner Restaurant Spitalfields arbeitete und für Käfer an der Formel-1-Rennstrecke in Bahrain im Einsatz war, verbindet in ihrem Kochbuch "Lugma" - arabisch für "Bissen" - Einflüsse aus der arabischen, indischen und persischen Küche und unterstreicht damit die Vielfalt an Geschichten, Aromen und Traditionen, die diese Region kulinarisch prägen.