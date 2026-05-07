Mit Ted Turner ist eine der prägenden Figuren der US-Medien verstorben. Er war nicht der einzige, der beeinflusst hat, was die Menschen zwischen Nachrichten und Unterhaltung zu sehen bekommen.

Ted Turner (1938-2026) ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Der Gründer des Nachrichtensenders CNN und Mann hinter weiteren Sendern wie TNT oder dem Cartoon Network hat in den vergangenen Jahrzehnten die Medienlandschaft der USA - und damit auch die der gesamten westlichen Welt - stark geprägt. Dies sind einige der großen Namen und Konzerne hinter den Zeitungen, TV-Sendern und Streamingdiensten der USA. Nicht alle besitzen Medienunternehmen persönlich: Manche kontrollieren Konzerne, andere stehen an deren Spitze oder haben Plattformen geschaffen, die den Medienkonsum bis heute prägen. Die Darstellung ist stark vereinfacht, da häufig institutionelle Investoren beteiligt sind.

Rupert und Lachlan Murdoch Keiner ist wohl berüchtigter als Rupert Murdoch (95). Im März 1931 im australischen Melbourne geboren, ist er seit vielen Jahren wohl der Inbegriff eines internationalen Medienmoguls. Zu seinem Imperium und dem seiner Familie gehört eine Mediengruppe, die etwa die Fox Broadcasting Company, den Fox News Channel und Fox Sports umfasst. Die Kontrolle liegt heute vor allem bei seinem Sohn Lachlan Murdoch (54). Gerade in der Printwelt sind Murdoch und seine Familie einer der wichtigsten Player. Über News Corp. und deren Tochtergesellschaften zählen Zeitungen wie die "New York Post" oder das "Wall Street Journal" zu ihrem Einflussbereich. Auch der Verlag HarperCollins gehört zu News Corp.

Jeder kennt Jeff Bezos (62) als Amazon-Gründer und einen der reichsten Menschen der Welt. Zum Medienunternehmer wurde er vor allem 2013, als er die "Washington Post" kaufte. Darüber hinaus bleibt Bezos über seine Rolle als Gründer und Executive Chairman eng mit Amazon verbunden, das mit Prime Video, Amazon Music und Amazon MGM Studios auch im Medien- und Unterhaltungsgeschäft eine große Rolle spielt. Diese Angebote gehören jedoch zum Amazon-Konzern - nicht Bezos persönlich.

Brian L. Roberts

An der Spitze von Comcast steht Brian L. Roberts (66), der Sohn des Gründers Ralph J. Roberts (1920-2015). Den Kabelnetzbetreiber kennen viele Menschen in Deutschland wohl nicht unbedingt, einige seiner Tochterunternehmen aber schon. Dazu zählen die Sky-Gruppe und NBCUniversal. Zu letzterer gehören nicht nur das Network NBC, der spanischsprachige Sender Telemundo oder der Streamingdienst Peacock, sondern auch der Filmriese Universal Pictures oder das Animationsstudio DreamWorks.

Larry und David Ellison

Die Ellison-Familie, insbesondere der Milliardär Larry Ellison (81) und sein Sohn David Ellison (43), gehört zu den prägenden Kräften hinter Paramount Skydance. Zu der großen Mediengruppe gehören unter anderem das CBS-Network, Sender wie MTV, Comedy Central und Showtime, die traditionsreiche Produktionsgesellschaft Paramount Pictures und der Streamingdienst Paramount+. Die Ellisons machen sich aktuell daran, einen weiteren großen Mitbewerber zu schlucken. Paramount und Warner Bros. Discovery haben im Februar eine Übernahme im Wert von rund 111 Milliarden Dollar vereinbart, die noch nicht abgeschlossen ist. Zu Warner Bros. Discovery gehört wiederum etwa der für seine Serien bekannte Sender HBO, der Comicverlag DC, der Sender CNN oder das ebenso althergebrachte Film- und Fernsehstudio Warner Bros. Entertainment.

Auch Oprah Winfrey (72) hat ein eigenes, wenn auch kleineres, Medienimperium geschaffen. Als US-Talkshowlegende bekannt, macht Winfrey längst weit mehr als nur eine TV-Show. Schon in den 1980ern gründete sie die Produktionsfirma Harpo Productions. Vor rund 15 Jahren kam das nach ihr benannte Oprah Winfrey Network (OWN) hinzu. Daneben betreibt sie unter anderem ein Online-Magazin.

Reed Hastings

Er ist kein klassischer Medienmogul, aber Reed Hastings (65) hat die heutige Medienlandschaft geprägt, wie kaum ein anderer Mensch. Er ist Mitgründer von Netflix. Im Jahr 1997 als DVD-Verleih gestartet, wurde Netflix später zu einem der wohl wichtigsten Eckpfeiler für die heutige Verbreitung von Videostreaming. Der Service gilt für viele als absoluter Platzhirsch unter den Streamingdiensten, wenn es um Filme und Serien geht.

Die Walt Disney Company

Einen Sonderfall bildet die Walt Disney Company: Walt Disney (1901-1966) legte den Grundstein für den Konzern, der seit März von Josh D'Amaro (55) geführt wird. Was einst mit Trickfilmen begann, ist heute einer von gut einer Handvoll großer Konzerne, denen der Großteil der US-Medien gehört. Unter dem Dach von Disney befinden sich etwa das Network ABC, der Sportsender ESPN, der Sender FX, die Marvel Studios, die Pixar Animation Studios oder auch die 20th Century Studios und Lucasfilm sowie der Streamingdienst Disney+.