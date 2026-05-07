Mit Ted Turner ist eine der prägenden Figuren der US-Medien verstorben. Er war nicht der einzige, der beeinflusst hat, was die Menschen zwischen Nachrichten und Unterhaltung zu sehen bekommen.
Ted Turner (1938-2026) ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Der Gründer des Nachrichtensenders CNN und Mann hinter weiteren Sendern wie TNT oder dem Cartoon Network hat in den vergangenen Jahrzehnten die Medienlandschaft der USA - und damit auch die der gesamten westlichen Welt - stark geprägt. Dies sind einige der großen Namen und Konzerne hinter den Zeitungen, TV-Sendern und Streamingdiensten der USA. Nicht alle besitzen Medienunternehmen persönlich: Manche kontrollieren Konzerne, andere stehen an deren Spitze oder haben Plattformen geschaffen, die den Medienkonsum bis heute prägen. Die Darstellung ist stark vereinfacht, da häufig institutionelle Investoren beteiligt sind.