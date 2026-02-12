Kamerafallen zeigen: Im Grenzgebiet zwischen Vietnam, Laos und Kambodscha leben seltene Tiere wie Nebelparder und Nashornvögel. Doch Wilderei und Abholzung bedrohen das einzigartige Naturparadies.
Phnom Penh - Nebelparder, Sunda-Pangoline und Malaienbären: Eine großangelegte Kamerafallen-Studie dokumentiert die außergewöhnliche Artenvielfalt des Annamiten-Gebirges – eines 1.100 Kilometer langen Gebirgszugs von Laos und Vietnam bis in den Nordosten Kambodschas. Die Region gilt als letzte Bastion einiger der seltensten Tierarten Südostasiens, darunter das erst im Jahr 2000 wissenschaftlich beschriebene Annamitische Streifenkaninchen (Nesolagus timminsi). Bis jetzt gelang es erst ganz wenige Male, ein Exemplar zu fotografieren.