Von Mutter im Auto vergessen: Tragischer Tod eines Kleinkinds in Schorndorf – was zu dem Fall bekannt ist

Der Tod eines 20 Monate alten Mädchens auf einem Parkplatz im Rems-Murr-Kreis schockiert ganz Deutschland. Wir fassen den Stand der Ermittlungen zusammen.
Der tragische Tod eines Kleinkinds im Rems-Murr-Kreis erschüttert Menschen in ganz Deutschland. Etliche überregionale Medien berichten über das Unglück, das sich am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ereignet hat. In den sozialen Medien wird viel zum Ablauf und zu den Ursachen des Todesfalls spekuliert – wir fassen die aktuellen Erkenntnisse der Polizei zusammen.