Von Mutter im Auto vergessen: Tragischer Tod eines Kleinkinds in Schorndorf – was zu dem Fall bekannt ist

Der tragische Tod eines Kleinkinds im Rems-Murr-Kreis erschüttert Menschen in ganz Deutschland. Etliche überregionale Medien berichten über das Unglück, das sich am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ereignet hat. In den sozialen Medien wird viel zum Ablauf und zu den Ursachen des Todesfalls spekuliert – wir fassen die aktuellen Erkenntnisse der Polizei zusammen.

Gegen 14.50 Uhr am Mittwoch hatte eine 44 Jahre alte Frau ihre 20 Monate alte Tochter leblos in einem Auto entdeckt, das auf einem Parkplatz an der Richard-Kapphahn-Straße geparkt war. Nach der grausigen Entdeckung machte die Frau laut dem Polizeisprecher Robert Silbe „lautstark auf sich aufmerksam“. Ein zufällig anwesender Passant habe dann den Notruf gewählt. Rettungsdienst und ein Notarzt rückten an und begannen laut der Polizei sofort mit Versuchen, das kleine Mädchen wiederzubeleben. Dennoch starb das Kind noch vor Ort. Die Mutter musste von der Besatzung eines zweiten Rettungswagens betreut werden.

Schorndorf: Kind im Auto vergessen – jede Hilfe kommt zu spät

Wie lange das Kind sich dort schon im Fahrzeug befunden hatte, ist bislang unklar. „Wir gehen aber von mehreren Stunden aus“, so der Polizeisprecher. Ob die Hitze tatsächlich zum Tod des Kleinkinds geführt hat oder noch andere Ursachen wie eine mögliche Erkrankung eine Rolle gespielt haben könnten, steht bislang nicht endgültig fest. „Eine Obduktion ist für Freitagvormittag geplant“, erklärt Silbe. „Davon erhoffen wir uns weitere Erkenntnisse zum Todeszeitpunkt und zur genauen Ursache.“

Derzeit arbeiten die Ermittler daran, den Tagesablauf von Mutter und Kind zu rekonstruieren. „Wir wollen herausfinden, was sie wann getan haben und wann das Kind noch gelebt hat“, so Silbe. All dies sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen, weswegen die Polizei hierzu noch keine Aussage treffen könne. Derzeit deutet laut Silbe aber nichts auf eine gewollte Handlung der Frau hin, die Polizei vermutet Fahrlässigkeit – die Mutter, so die Vermutung, habe das Kind schlicht im Auto vergessen.

In Schorndorf herrschten beim Auffinden des leblosen Mädchens auf dem Parkplatz 28 Grad. Auf den ersten Blick mag dies nicht allzu viel scheinen. Doch laut einer US-Studie steigt selbst bei dieser Temperatur das Thermometer in einem Auto rasch an. Bereits nach fünf Minuten herrschen im Innenraum des Autos demnach 32 Grad, nach zehn Minuten sind es 35 Grad. Innerhalb einer halben Stunde maßen die amerikanischen Forscher 44 Grad. Der ADAC hat ähnliche Untersuchungen mit vergleichbarem Ergebnis durchgeführt und warnt: Auch ein Fenster, das einen Spalt breit geöffnet bleibt, schafft für Insassen kaum Entlastung.

In geparkten Autos staut sich die Hitze – möglicherweise hat dies nun zum Tod eines Kleinkinds in Schorndorf geführt (Symbolbild). Foto: Britta Pedersen/dpa

Fahrlässige Tötung? Polizei ermittelt gegen die Mutter

Gegen die Mutter läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Sollte es zu einer Anklage kommen, droht der Frau, wenn sie schuldfähig sein sollte, mindestens eine Geldstrafe. Das Strafgesetzbuch sieht in schweren Fällen auch Haftstrafen von bis zu fünf Jahren vor. Dafür ausschlaggebend sind neben der Schwere der Pflichtverletzung auch eventuelle Vorstrafen und das Verhalten nach der Tat. Wie bei anderen Straftaten auch, können Haftstrafen von weniger als zwei Jahren unter Umständen vom Gericht zur Bewährung ausgesetzt werden.

Das Polizeipräsidium Aalen hatte am Morgen des Unglückstages ein Video auf Facebook geteilt, in dem es darauf hinweist, weder Tiere noch Menschen bei der derzeit herrschenden Hitze im Auto zu lassen. In den kommenden Tagen wird diese Warnung wohl aktuell bleiben: Laut den Wettervorhersagen soll die Hitze noch größer werden. Für den Freitag sind Temperaturen von bis zu 36 Grad prognostiziert.

Übrigens: Wer als Passant bei großer Hitze ein Tier oder ein Kind in einem abgestellten Auto entdeckt, hat unter Umständen das Recht, die Scheibe des Fahrzeugs einzuschlagen, und bleibt dabei straffrei. Laut dem ADAC sollte man zunächst an die Scheibe klopfen und die Reaktion des Insassen beobachten: Ist das Kind apathisch und schwitzt oder hechelt ein Hund auffällig, rät der Verein, Polizei oder Feuerwehr zu rufen. Nur „in einer akuten Notsituation beziehungsweise bei Gefahr für Leib und Leben“ dürfe man eine Scheibe selbst einschlagen und sollte sich dafür Zeugen suchen und die Rettungskräfte darüber informieren.